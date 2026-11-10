Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, renuncia a su defensa por "motivos profesionales"

La abogada Leticia de la Hoz ha renunciado a continuar ejerciendo la defensa de Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos. La letrada ha presentado este martes un escrito ante la Audiencia Nacional en el que comunica su decisión y la atribuye a «razones profesionales», cuyo contenido, según precisa, está amparado por el secreto profesional.

En el documento, De la Hoz asegura que ya ha informado a su defendido con antelación suficiente para que pueda buscar una nueva representación legal. La renuncia llega después de que la abogada revelase que Dos Mil Palabras, la empresa editora de Okdiario, pagó 242.000 euros a su despacho por los honorarios y gastos relacionados con la defensa de García.

La letrada aportó dos facturas para acreditar esos pagos, fechadas el 27 de noviembre de 2025 y el 23 de enero de 2026. La documentación fue presentada en el marco del conocido como caso Leire, después de que surgieran sospechas sobre quién había sufragado la defensa del exasesor.

La polémica por el pago de la defensa de Koldo

La revelación de los pagos se produjo después de que De la Hoz solicitase permiso para explicar al juez quién había abonado los gastos de representación de Koldo García. La abogada negó que el PSOE hubiera financiado esa defensa y entregó las facturas que señalaban a la editora de Okdiario como responsable de los desembolsos.

La cuestión ha cobrado relevancia en los últimos días después de que Koldo García asegurase que el PP le ofreció hacerse cargo de sus gastos y un millón de euros a cambio de información que pudiera perjudicar al Gobierno de Pedro Sánchez. El exasesor realizó estas afirmaciones en el contexto de las investigaciones judiciales que le afectan.

La abogada está imputada en el caso Leire

De la Hoz asumió la defensa de Koldo García en junio de 2025 y lo representó durante el juicio del Tribunal Supremo por el caso mascarillas, que terminó con una condena de casi 20 años de prisión para el exasesor.

Además, la letrada figura como investigada en el caso Leire Díez. El juez Santiago Pedraz la imputó después de que la empresaria Carmen Pano asegurase que le había ofrecido dinero a cambio de modificar su testimonio sobre una supuesta entrega de efectivo en la sede del PSOE. De la Hoz ha negado esa acusación.

La renuncia abre ahora una nueva etapa en la defensa de Koldo García, que deberá designar a otro abogado para continuar con sus procedimientos judiciales.