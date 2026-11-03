Llarena cierra la causa contra Puigdemont y deja su amnistía en manos del Supremo

El magistrado que investigó el procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha cerrado la causa que seguía contra el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, y ha dejado en manos de la Sala de lo Penal, que juzgó el caso, aplicarle la ley de amnistía.

Así lo indica en un auto, después de que el magistrado ya señala el pasado octubre que considera aplicable la amnistía para Puigdemont y confirmara su decisión de levantar la orden de detención contra él, que estaba procesado por malversación.

Llarena, que también levanta el procesamiento de los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, entendió que la doctrina sobre la concesión de la amnistía al delito de malversación fijada en la sentencia del Tribunal Constitucional que concedió el amparo a la exconsejera Dolors Bassa era extensible al caso del expresidente catalán.

Así, desestimó el recurso presentado por la acusación popular de Vox contra su decisión de dejar sin efecto las órdenes de detención contra Puigdemont, Comín y Puig, los tres miembros del Govern que estaban procesados y que no fueron juzgados tras huir de la justicia.

El instructor señaló que la doctrina del Constitucional debe aplicarse, aunque no comparta las razones, sin que la discrepancia condicione o retrase el cumplimiento de lo resuelto por la corte de garantías, de la que echó en falta "mesura" en su sentencia.

Además, indicó que su decisión de entonces se limitaba al alzamiento de las órdenes y no suponía "la conclusión de un sumario pendiente de determinados recursos, ni sustituye a la resolución definitiva sobre la extinción de la responsabilidad y el sobreseimiento que corresponda adoptar por el órgano competente".

La Sala de lo Penal del Supremo ya ha aplicado la amnistía al exvicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras y con los exconsejeros Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull.