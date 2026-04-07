Luz verde del Gobierno la reforma constitucional para blindar el derecho al aborto

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en segunda vuelta, el proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución con el objetivo de blindar el derecho al aborto. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Igualdad, inicia ahora su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, donde deberá obtener una mayoría cualificada para salir adelante.

La ministra Ana Redondo ha explicado que el nuevo texto incorpora un apartado 4 en el artículo 43 que establece que los poderes públicos garantizarán el ejercicio de este derecho “en condiciones de igualdad real y efectiva” y con los servicios necesarios dentro del sistema sanitario.

Dimensión prestacional del derecho

Según el Gobierno, la reforma busca reforzar la dimensión prestacional del aborto, es decir, su acceso efectivo dentro de la sanidad pública, que consideran el ámbito donde existen mayores riesgos.

Redondo ha señalado que la dimensión individual del derecho no está en cuestión, ya que el Tribunal Constitucional la vincula con la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, pero ha advertido de que su aplicación práctica puede verse limitada sin garantías suficientes.

Aval del Consejo de Estado

El Consejo de Estado avaló el anteproyecto, aunque apuntó que la elección del artículo 43 podría responder a una mayor facilidad del procedimiento de reforma, al realizarse por la vía del artículo 167 de la Constitución, que no exige disolver las Cortes.

No obstante, el órgano consultivo subrayó que el procedimiento debería ser consecuencia del contenido y no al revés, en una valoración de carácter político.