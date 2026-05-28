Una macrooperación antiyihadista deja al menos diez detenidos en cinco provincias de España

A LA AUDIENCIA NACIONAL

La Policía Nacional detiene a diez personas en una operación antiyihadista en cinco provincias.

La Región
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Publicado: 28 may 2026 - 21:04 Actualizado: 28 may 2026 - 21:04
Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional.
Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional. | Europa Press

La Policía Nacional ha detenido al menos a diez personas en el marco de una macrooperación contra el terrorismo antiyihadista desarrollada en cinco provincias españolas.

Detenciones en cinco puntos del país

Según fuentes próximas al operativo, las actuaciones se han llevado a cabo en:

  • Madrid
  • Barcelona
  • Alicante
  • Málaga
  • Murcia

El dispositivo ha sido coordinado por la Comisaría General de Información, especializada en la lucha contra el terrorismo yihadista.

Los detenidos pasarán previsiblemente este viernes a disposición judicial en la Audiencia Nacional, según han indicado fuentes del operativo. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas, en función de los avances de las diligencias policiales.

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