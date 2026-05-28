A LA AUDIENCIA NACIONAL
Una macrooperación antiyihadista deja al menos diez detenidos en cinco provincias de España
A LA AUDIENCIA NACIONAL
La Policía Nacional ha detenido al menos a diez personas en el marco de una macrooperación contra el terrorismo antiyihadista desarrollada en cinco provincias españolas.
Según fuentes próximas al operativo, las actuaciones se han llevado a cabo en:
El dispositivo ha sido coordinado por la Comisaría General de Información, especializada en la lucha contra el terrorismo yihadista.
Los detenidos pasarán previsiblemente este viernes a disposición judicial en la Audiencia Nacional, según han indicado fuentes del operativo. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas, en función de los avances de las diligencias policiales.
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