Una macrooperación antiyihadista deja al menos diez detenidos en cinco provincias de España

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional.

La Policía Nacional ha detenido al menos a diez personas en el marco de una macrooperación contra el terrorismo antiyihadista desarrollada en cinco provincias españolas.

Detenciones en cinco puntos del país

Según fuentes próximas al operativo, las actuaciones se han llevado a cabo en:

Madrid

Barcelona

Alicante

Málaga

Murcia

El dispositivo ha sido coordinado por la Comisaría General de Información, especializada en la lucha contra el terrorismo yihadista.

Los detenidos pasarán previsiblemente este viernes a disposición judicial en la Audiencia Nacional, según han indicado fuentes del operativo. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas, en función de los avances de las diligencias policiales.