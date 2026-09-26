Los manifestantes por la crisis de la vivienda acampan en la Puerta del Sol para exigir el "decreto Maricarmen"

Centenares de personas comienzan una acampada improvisada en la Puerta del Sol durante una manifestación para denunciar el desahucio de Maricarmen Abascal.

La multitudinaria manifestación celebrada este sábado en Madrid en defensa del derecho a la vivienda ha terminado con un llamamiento a acampar en la Puerta del Sol, donde un grupo de asistentes ha comenzado a instalar tiendas tras la marcha para reclamar, entre otras medidas, la aprobación del denominado "decreto Maricarmen".

El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha informado de esta iniciativa, que busca mantener la presión sobre el Gobierno después de una jornada de movilizaciones convocada en 40 ciudades bajo el lema "Ni una Maricarmen más". La organización ha animado a quienes quieran sumarse a llevar sacos de dormir, esterillas, comida o agua.

La acampada recupera una imagen que forma parte de la memoria reciente de Madrid. La Puerta del Sol fue el epicentro del movimiento 15-M en 2011, cuando miles de personas ocuparon la plaza tras la manifestación del 15 de mayo para reclamar cambios políticos, económicos y sociales. Aquella acampada permaneció instalada durante 28 días y fue levantada el 12 de junio, aunque el movimiento continuó posteriormente con acciones y asambleas en barrios y otros puntos.

La vuelta de las tiendas a Sol se produce ahora 15 años después de aquellas movilizaciones, aunque con una reivindicación central diferente: el acceso a una vivienda y la respuesta ante los desahucios. Medios que están siguiendo la protesta han informado de que ya se han instalado varias tiendas en la plaza.

La iniciativa llega después de una manifestación que, según la Delegación del Gobierno, reunió a unas 25.000 personas, mientras que el Sindicato de Inquilinas elevó la participación hasta las 300.000. La marcha partió de Sol a las 18.30 horas y terminó frente al Congreso de los Diputados.

El caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que fue desahuciada esta semana de la vivienda en la que llevaba décadas residiendo, se ha convertido en uno de los principales símbolos de estas movilizaciones. La propia Maricarmen ha pedido públicamente que su caso sirva para impulsar cambios legislativos: "Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que la gente luche y se cambien las leyes injustas".

El Sindicato de Inquilinas reclama que el denominado 'decreto Maricarmen' incluya, entre otras medidas, la renovación de los contratos de alquiler, mecanismos para evitar desahucios y cambios en la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones. La nueva acampada mantiene así abierta la movilización en la misma plaza que hace 15 años se convirtió en uno de los grandes símbolos de la protesta ciudadana. En 2011, los acampados decidieron abandonar el campamento para trasladar el movimiento a los barrios, aunque algunas personas continuaron durmiendo en Sol y permaneció un punto de información.

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Ahora, las tiendas vuelven a ocupar el kilómetro cero de Madrid con la vivienda como eje de una nueva movilización social, a la espera de conocer si la protesta se prolongará durante los próximos días.