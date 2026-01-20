Manuel Naharro, diputado del PP, es elegido como el nuevo presidente de la Asamblea de Extremadura

El diputado autonómico del PP, Manuel Naharro Gata, ha sido elegido como nuevo presidente de la Asamblea de Extremadura, en segunda votación y con el único apoyo de los 29 votos del Grupo Popular.

La elección tuvo lugar este martes al inicio de la XII Legislatura de la Asamblea de Extremadura, en la que en primera votación, nominal y secreta, el candidato del PP no obtuvo la mayoría absoluta necesaria, pero ya en la segunda votación, para la que se requería mayoría simple, fue elegido con los únicos votos a favor del PP, que son 29 diputados.

Por su parte, los 18 diputados del PSOE han votado a su candidata, Blanca Martín; los 11 parlamentarios de Vox han votado a su candidato, Ángel Pelayo Gordillo, y los 7 de Unidas por Extremadura han votado a la suya, Nerea Fernández.

En declaraciones de la presidenta en funciones María Guardiola esta felicitó a su copartidario y le dedicó buenos augurios. “Enhorabuena, Manuel Naharro, por tu elección como presidente de la Asamblea de Extremadura. Asumes una responsabilidad institucional que exige altura de miras, diálogo y compromiso con los extremeños. Te deseo el mayor de los aciertos en esta nueva etapa”, dijo Guardiola en un post de la antigua red social Twitter.

VOX y su desacuerdo con el PP

El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández, intentó alcanzar un acuerdo para la investidura de María Guardiola pero reconoció que las negociaciones se encontraban "infinitamente lejos" de que llegaran a buen puerto. Según señaló Fernández no había "ninguna voluntad" de cambio en las políticas de la candidata del PP. Esto desencadenó en el resultado de Naharro como presidente de la Asamblea.