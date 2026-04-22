María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura: "El PP va a cumplir el acuerdo con Vox para mejorar la vida de los extremeños"

La candidata del PP, María Guardiola, ha sido investida este miércoles como presidenta de la Junta de Extremadura con los votos a favor del PP y de Vox. La investidura ha tenido lugar en la Asamblea de Extremadura tras más de tres horas de debate entre los grupos parlamentarios y la candidata del PP, tras el que ha tenido lugar la votación, nominal y pública, por llamamiento, en el que la candidata ha obtenido la mayoría absoluta de la Asamblea en primera votación.

En concreto, María Guardiola ha obtenido el voto a favor de 40 diputados (29 del PP y 11 de Vox), mientras que los 25 restantes (18 del PSOE y 7 de Unidas por Extremadura), han votado en contra. El apoyo de Vox se ha producido después de que ambas formaciones firmaran un acuerdo de gobierno el pasado jueves, para la formación de un gobierno en coalición, por el que Vox ostentará la Consejería de Servicios Sociales, que tendrá rango de Vicepresidencia, y la Consejería de Agricultura, además del senador autonómico.

La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha defendido el "buen" acuerdo de gobierno alcanzado con Vox para "mejorar" Extremadura, que según ha incidido va a "cumplir", y con el que ha dicho que no se dará "ni un paso atrás" en materia de igualdad.

"Nunca fue negociable y no lo será, como tampoco lo son los derechos de las personas LGTBI", ha espetado Guardiola, quien ha reprochado a la izquierda que a su juicio esté "alentando el miedo" y "constantemente lanzando bulos" sobre la hipotética incidencia del acuerdo de gobierno con Vox en materia de igualdad, por ejemplo.

En este punto, ha remarcado que su ejecutivo cree "firmemente en la libertad" y gobierna "para todos", frente a las "trincheras morales" que a su juicio practica constantemente la izquierda; y ha insistido también en que ella practica un feminismo "de hechos y resultados".

"Defendemos una convivencia libre de sectarismos, porque Extremadura es plural y convive sin ese odio que ustedes constantemente se están montando", ha espetado en su turno de respuesta a los grupos parlamentarios tras la intervención de éstos este miércoles en la Asamblea en el debate de investidura de la popular como presidenta de la Junta.

Por otra parte, en materia de inmigración, ha criticado el intento de "manipular" y de "faltar a la verdad y al respeto" que está realizando la izquierda, de la que ha dicho que no va a aceptar "ni una sola lección" en esta temática cuando es ese sector político el que, a su juicio, "sí que utiliza a las personas migrantes como verdadera mercancía política".

Ha remarcado, así, que ella defiende una inmigración "legal, ordenada y vinculada al trabajo", y ha afirmado que "esto no es deshumanizar a nadie" sino que es "respetar a las personas que vienen y su dignidad y, por supuesto, a las personas que ya están aquí".

"Ya lo he dicho, la inmigración solo será una oportunidad si se gestiona con rigor, con responsabilidad y con humanidad. Lo inhumano es la irregularidad. Lo inhumano es el descontrol, que lo que hace es beneficiar a las mafias. Lo inhumano es que se reparta por decreto, sin contar con las comunidades autónomas, pero haciendo que paguemos el pato de la anti-política de Sánchez. Defiendo una inmigración legal, ordenada y vinculada al trabajo", ha espetado al respecto.

Igualdad y feminismo

Al mismo tiempo, Guardiola ha criticado la "parcialidad" y el "manoseo" de la oposición en materia de Igualdad. "No necesito su permiso, no necesito que me validen... Se creen que el feminismo es suyo, pero el partido de Ábalos, Salazar o Errejón no nos va a dar lecciones y a decirnos qué es defender a las mujeres", ha dicho.

Tras recordar que ella es la primera mujer que ha sido presidenta de la Junta y que está "rodeada" de mujeres "talentosas, generosas, servidoras públicas que tienen que luchar cada día contra el sectarismo de una parte de la izquierda que no las cree merecedoras de su cargo", ha defendido su política en materia de igualdad y de lucha contra la violencia de género.

"Mi feminismo es el de hechos y los resultados, y no se parece en nada al suyo (PSOE), que señala a las personas que no piensan como ellos", ha dicho.

Ejecutar el acuerdo con Vox "sin ruido"

Por otra parte, como mensaje a Vox, María Guardiola ha dicho que en virtud del acuerdo alcanzado hay que dar "estabilidad" a la región y hacerlo "sin ruido, sin sobresaltos y sin provocaciones", y ha remarcado que el PP "va a cumplir"; al tiempo que ha remarcado que en todo caso no son el mismo partido y no comparten "todos los puntos de vista", pero les une "la voluntad de querer mejorar Extremadura y la vida de los extremeños".

"Lo digo aquí, en esta cámara y delante de todos los extremeños: no somos el mismo partido, no compartimos todos los puntos de vista, pero nos une algo importante, que es la voluntad de querer mejorar Extremadura y mejorar la vida de la gente, de los extremeños. Y yo creo que eso va a ser más que suficiente para iniciar una etapa de prosperidad y de crecimiento para nuestra región", ha ahondado.

Asimismo, al PSOE y a Unidas por Extremadura les ha reprochado que lo que quieren impedir es "a toda costa" que haya gobiernos del PP, dentro de una estrategia a su juicio "profundamente antidemocrática" porque es lo que han decidido los ciudadanos en las urnas, y ha remarcado que ella no va a pedir "perdón" por haber alcanzado un "buen" acuerdo con Vox para dar "estabilidad" a Extremadura y respetar con ello la voluntad expresada en las elecciones.

Así, ha invitado a la izquierda a ponerse a "trabajar", como sí que hará su ejecutivo para "sumar, construir y sacar a Extremadura adelante".

"Yo me comprometo a trabajar cada día para que dentro de cuatro años podamos mirar hacia atrás y decir con orgullo que esta etapa ha merecido la pena", ha expresado Guardiola, quien ha insistido en que ella no va a "pedir perdón por respetar la voluntad de mi pueblo, por respetar la voluntad de los extremeños".

Acuerdo

En otro momento de su intervención, Guardiola también ha recordado que el acuerdo con Vox defiende la sanidad pública extremeña con un aumento de 500 millones de euros en el presupuesto, con incentivos para atraer sanitarios, con mejoras para los hospitales y centros de salud.

También ha destacado que el acuerdo contempla mejoras en la educación pública; la protección de las familias con deducciones por nacimiento y adopción; así como medidas para facilitar el acceso a una vivienda "digna"; y el apoyo al campo como "eje fundamental"; junto a la inversión en "regadíos eficientes".

De igual modo, la Junta seguirá impulsando la industria y el empleo en la región a través de incentivos, la liberalización de suelo empresarial, o la ampliación de polígonos industriales, alejados de los "proyectos grandilocuentes" que el PSOE promete cuando gobierna, ha apuntado Guardiola. También ha afirmado que con el acuerdo con Vox se va a seguir defendiendo la continuidad de la Central de Almaraz. "Almaraz no se cierra", ha dicho "alto y claro".

Sanidad

Asimismo, Guardiola ha defendido su gestión en materia sanitaria. "Las listas de espera han descendido, el tiempo medio de espera para una operación ha disminuido... Planificación, rigor, inversión, ese es el camino", ha espetado.

"Estamos modernizando hospitales, estamos ampliando la cartera de servicios", ha incidido frente al "falso discurso del deterioro" que practica el PSOE, al que acusa de utilizar permanentemente "el miedo" y el "miedo ajeno", ocultando "la mitad de la verdad" y "mezclando mensajes".

Al mismo tiempo, tras apuntar que "en dos años y medio han tenido tiempo (el PSOE) más que suficiente para asumir su papel de oposición", ha reprochado que los socialistas incluso "utilizan las catástrofes como arma arrojadiza" por ejemplo en los incendios del pasado verano. "En dos años hemos hecho más por la prevención y extinción de incendios que ustedes (el PSOE) en toda su historia", ha añadido.

De igual modo, sobre el proyecto de regadío de Tierra de Barros, "la mayor estafa del PSOE en la historia de la región", Guardiola ha recordado que desde 2021 llevan los socialistas "diciendo que empezaban las obras, aún sabiendo que no estaba autorizado el proyecto por Europa", y ha afirmado que su gobierno "sí" se toma "en serio" este proyecto para que el mismo "vea la luz cuanto antes".