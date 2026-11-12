Marlaska ordena al director de la Policía abrir una investigación por las cargas policiales durante la huelga general

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha instado al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, la apertura de "investigaciones específicas" por las actuaciones policiales durante la huelga general del 11 de noviembre, según fuentes del citado departamento ministerial.

"Estas investigaciones se realizarán con independencia de la propia inspección interna a la que Policía Nacional somete todas sus actuaciones para evaluar su adecuación a las normas vigentes", señalan las mismas fuentes. Además, el ministro del Interior ha dado la orden de que, en lo sucesivo, no se use gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestaciones.

El balance que hace el Ministerio del Interior es que hasta las 23:00 horas de anoche, la Policía Nacional y Guardia Civil han informado de 1.144 incidencias relacionadas con la jornada de huelga general, en las que ambos cuerpos han practicado un total de 47 detenciones.

Estas se distribuyen de la siguiente manera: 20 detenidos en Madrid; 6 detenidos en Valencia; 4, en Málaga; otros 4 en Almería; 3, en Granada; 2, en Zamora; 3 detenidos en Castellón; 1 en Navarra; otro en Valladolid, La Rioja, Alicante y La Coruña. No obstante, estas cifras son provisionales y no incluyen datos de Cataluña ni del País Vasco.

Bolaños descarta el cese de Marlaska

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por su parte, ya ha descartado el cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una entrevista en la mañana de hoy en RNE, tras las cargas policiales en la huelga general del 11 de noviembre, si bien ha admitido que hubo imágenes de actuaciones de la Policía que no le habían "gustado".

En este sentido, Bolaños ha indicado que serán los mandos policiales los "responsables" de determinar "si ha habido un uso desproporcionado de la fuerza" durante las marchas por la huelga general y descargó de responsabilidades a Marlaska después de que distintas fuerzas políticas, como Frente Amplio o Podemos, exigieran el cese del ministro del Interior.

En una entrevista en RNE, Bolaños ha afirmado que "en absoluto" el cargo de Marlaska al frente de Interior está en cuestión, defendiendo que estuvo pendiente de "todo el trabajo" que realizaron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la jornada de la huelga general.

El titular de la Presidencia también ha destacado que la "nota predominante" en la huelga general fueron "manifestaciones pacíficas y cívicas", en las que "docenas de miles de personas" salieron a las calles a favor del derecho a la vivienda y un salario que permita tener "más calidad de vida".