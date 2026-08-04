Marlaska niega que el CNI alertara de una entrada masiva de migrantes en Ceuta: “No hubo ni informe ni aviso”

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negó ayer que los servicios secretos españoles avisaran de que pudiera pasar “nada parecido” a la entrada masiva de inmigrantes que se registró en Ceuta el pasado 30 de julio y ni siquiera similar a lo sucedido en la crisis migratoria que sufrió la ciudad autónoma en 2021.

Así lo dijo en la rueda de prensa que ofreció en el Ministerio del Interior tras la reunión extraordinaria que mantuvo con sus homólogos europeos para analizar esta crisis migratoria. Al ser preguntado sobre la actuación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y tras mostrar su “confianza y reconocimiento” al trabajo de “todos los servicios de información españoles”, el ministro recalcó que “no hubo ningún informe ni ningún aviso” de que “nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar. Pero no nada parecido a lo que ha acontecido, sino nada parecido a lo que sucedió en 2021, cuando entraron en Ceuta de forma irregular 10.000 personas”, detalló el responsable del Ministerio del Interior.

En este contexto, reiteró que “la información que había es la que se ha reseñado y han dicho otros miembros del Gobierno de España”. E incidió en que sólo se podía prever que, como ocurre en otras temporadas estivales, se registrara “una elevación de las entradas irregulares” y que, en este caso, podrían verse fomentadas por la sentencia del Tribunal Supremo de principios de julio sobre la imposibilidad de aplicar devoluciones en caliente a las personas que llegan a nado a España sin atravesar ninguna barrera física.

Un error de inteligencia

Cuando se le preguntó si considera, por tanto, que los servicios de inteligencia cometieron un error al no alertar de la entrada masiva de inmigrantes, respondió que él no “censura a nadie. Hay cuestiones que pasan y no hay que censurar necesariamente ni a los servicios de información ni a nadie. Yo no censuro a nadie y reconozco el trabajo relevante para la seguridad que han desarrollado desarrollan y desarrollarán los servicios de inteligencia”, destacó.

Recalcando que no estaba cuestionando la actuación de nadie, Marlaska señaló que si él hubiera tenido conocimiento o se le hubiera trasladado que podía suceder algo parecido a lo de 2021, “evidentemente lo habría transmitido” y habría propuesto organizar una reunión de emergencia para tomar las medidas necesarias.

Grande Marlaska afirmó que el Gobierno no contempla nuevas medidas de protección de las fronteras de Ceuta y Melilla tras la reciente crisis migratoria y considera que los medios desplegados son los “necesarios”. Apuntó que el Gobierno instaló en los últimos días una boya de varios centenares de metros junto al espigón de El Tarajal, para que actúe como elemento físico de frontera.

De este modo el Gobierno espera que la Justicia vuelva a avalar las devoluciones inmediatas de los migrantes que alcanzan la costa de Ceuta a nado, después de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que las prohibía, al considerar que no existía una frontera física.

Interior asegura que en Ceuta solo quedan 2.000 migrantes El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, cifró ayer la entrada masiva de migrantes en Ceuta del pasado jueves en 72.000 personas y que, según sus cálculos, unos 70.000 ya abandonaron la ciudad autónoma. Así lo indicó en rueda de prensa tras la reunión de los ministros del ramo de la UE ante esta emergencia migratoria, deslizando que aún no han salido unas 2.000 personas que cruzaron la frontera entre Marruecos y España. Sin embargo, la vicepresidenta segunda de Ceuta, Kissy Chandiramani, eleva esa estimación al sostener que en la ciudad autónoma hay entre 3.000 y 5.000 “todavía deambulando por la calle”. La cifra de migrantes que entraron en Ceuta aportada por Marlaska es superior a la aportada el pasado viernes, cuando se estimó que lo habían hecho cerca de 50.000 personas. Esa misma mañana del viernes la web del Departamento de Seguridad Nacional, que forma parte del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, publicó un mensaje en el que señalaba que alrededor de 49.000 personas habían entrado a Ceuta en un solo día. Esa publicación, que luego fue borrada, supuso el cese de una funcionaria encargada de la página web de este organismo. Desde Ceuta, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, hablaba el lunes de que hasta 80.000 personas pudieron entrar en la ciudad autónoma, aunque ayer el portavoz de su Gobierno, Alejandro Ramírez, rebajó esta estimación al situarla en unos 75.000 migrantes, todavía por encima de la cifra de Interior.