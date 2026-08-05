El reparto de menores de Ceuta abre una crisis entre Gobierno y comunidades

AYUDAS VENEZUELA

La Xunta de Galicia lanza las ayudas específicas a las personas gallegas residentes en Venezuela afectadas por los terremotos de junio El DOG publica hoy la convocatoria de estos apoyos extraordinarios destinados a ayudar a sufragar gastos para paliar la necesidad derivada de la pérdida temporal o definitiva de las condiciones de habitabilidad de la residencia habitual de los gallegos en el país caribeño. El crédito inicial destinado a esta línea es de 500.000 euros -cantidad que podrá ampliarse si es necesario- y las solicitudes podrán presentarse desde mañana hasta el 1 de diciembre de 2026 y para facilitar la presentación de solicitudes, las personas interesadas podrán dirigirse a las entidades gallegas colaboradoras de Venezuela. Estas aportaciones específicas se suman a otras de la Secretaría Xeral da Emigración a las que puede acceder la comunidad gallega residente en Venezuela y que este año suponen entre todas un apoyo global inicial de 2,5 M€. La Xunta de Galicia lanza las ayudas específicas a las personas gallegas residentes en Venezuela afectadas por los terremotos de junio. La Xunta de Galicia lanza las ayudas específicas a las personas gallegas residentes en Venezuela afectadas por los terremotos de junio. Santiago de Compostela, 5 de agosto de 2026. El Diario Oficial de Galicia publica hoy la convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas gallegas residentes en Venezuela afectadas por los terremotos de 24 de junio. En concreto, se destinarán a ayudar a sufragar gastos para paliar la situación de necesidad derivada de la pérdida temporal o definitiva de las condiciones de habitabilidad de la residencia habitual de las personas gallegas residentes en Venezuela afectadas por los terremotos de junio. En este sentido, su concesión se realizará en régimen de concurrencia no competitiva debido al interés público, social y humanitario derivado de las excepcionales circunstancias que concurren en este caso. El crédito inicial destinado a esta línea es de 500.000 euros -cantidad que podrá ampliarse si es necesario- siendo la cuantía de aportación por beneficiario de 4.000 euros. Las solicitudes podrán presentarse desde el 6 de agosto hasta el 1 de diciembre de 2026, preferiblemente a través de la sede electrónica de la Xunta. Además, para facilitar la presentación, las personas interesadas podrán dirigirse a las entidades colaboradoras de Venezuela -Hermandad Gallega de Venezuela en Caracas, Hermandad Gallega de Valencia, Centro Gallego de Maracaibo, Centro Gallego de Puerto La Cruz y Asociación Hijos de Galicia de los Estados de Aragua y Lara, en Maracay-. Otros apoyos. Estas aportaciones específicas se suman a otras de la Secretaría Xeral da Emigración a las que puede acceder la comunidad gallega en Venezuela y que este año suponen entre todas un apoyo global inicial de 2,5 M€ para la comunidad gallega de este país. Entre ellos están las aportaciones individuales de carácter social de las que la Xunta agilizó los trámites para el pago y de las que este año se benefician en Venezuela más de 1.200 personas gallegas por un importe de ayuda total de más de 1,3 M€. Tienen como fin garantizar la cobertura de las necesidades básicas de subsistencia y la atención sociosanitaria de las personas gallegas emigrantes y sus hijos residentes en el exterior y que se encuentren en situación de precariedad económica. Otros apoyos son los de emergencia social, que tienen plazo de solicitudes abierto hasta el 5 de octubre de 2026. Con ellos se otorga una prestación económica única a personas emigrantes de nacionalidad española y origen gallego residentes en América con escasos recursos y a sus descendientes, para atender situaciones de necesidad derivadas de circunstancias extraordinarias sobrevenidas en los últimos 12 meses. A esto se añade el refuerzo de los acuerdos de colaboración de carácter social con las entidades gallegas en Venezuela y las ayudas a su actividad y funcionamiento hasta los cerca de 580.000 euros en total. Con ellos, el Ejecutivo gallego apoya la labor esencial de estas entidades en la atención y asistencia social a las personas y familias que más lo precisan.