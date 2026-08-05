El reparto de menores de Ceuta abre una crisis entre Gobierno y comunidades
"CAPACIDAD CRÍTICA"
El futuro reparto de los unos mil jóvenes enfrenta a varias comunidades con el Gobierno
Ningún menor migrante no acompañado fue trasladado desde Ceuta a la Península desde la crisis migratoria que vivió la ciudad autónoma los pasados días 30 y 31 de julio, según informaron fuentes del Gobierno ceutí. Las mismas fuentes precisaron que “más de 600 menores” migrantes fueron trasladados desde Ceuta a la Península “desde septiembre de 2025”, en aplicacion del Real Decreto de contingencia migratroria.
Desde agosto de 2025, Ceuta se encuentra en situación de contingencia migratoria extraordinaria, lo que quiere decir que el número de menores migrantes que acoge supera, al menos por tres, su capacidad ordinaria de acogida.
El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan José Vivas, indicó ayer que están atendiendo en estos momentos a unos 1.100 menores migrantes, “un 2.600% por encima de su capacidad crítica”. Ante esta situación, el artículo 35 de la Ley de Extranjería contempla, entre otros, la acogida vinculante y solidaria por parte del resto de comunidades autónomas. Si bien, algunas CCAA ya se pronunciaron en contra.
La consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco, Nerea Melgosa, reclamó que “se agoten todas las vías” para que estos menores “vuelvan con sus familias” y ha recordado que el sistema de protección de Euskadi “trabaja ya por encima de su capacidad ordinaria”.
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, dejó que mantendrán su veto al acogimiento de menores migrantes no acompañados mientras no se traspasen a la Generalitat las competencias en inmigración. “Cataluña no ha de cubrir ni la negligencia de España, que regulariza unilateralmente miles de inmigrantes y que además es incapaz de controlar sus fronteras”, sentenció la diputada nacionalista en la Cámara Baja.
Mientras, la consejera valenciana de Servicios Sociales e Infancia, Elena Albalat, reclamó al Gobierno que “concrete” el reparto, al tiempo que reiteró que los centros de acogida de la comunidad están “colapsados”.
Por su parte, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, reconoció ayer que “habrá que atender” a los menores migrantes llegados a Ceuta, pero defendió que esta situación no puede asumirse “como algo normal”.
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