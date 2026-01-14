Miguel Ángel Gallardo renuncia a su acta de diputado en Extremadura tras una reflexión "larga, serena y profundamente personal"

El exsecretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha comunicado este miércoles a la Comisión Gestora del partido su renuncia al acta de diputado en la Asamblea de Extremadura, una decisión que se produce tras el peor resultado histórico de los socialistas en las elecciones autonómicas celebradas el pasado 21 de diciembre.

En un escrito remitido a la dirección regional, Gallardo explica que da este paso “para preservar mi dignidad y recuperar la serenidad que me permita seguir adelante con la conciencia tranquila”. “Ha sido un honor servir y compartir tantos años de compromiso, esfuerzo y aprendizaje junto a tantas personas maravillosas”, añade.

Una decisión meditada

El exlíder socialista subraya que su renuncia “no es fruto de un arrebato ni de una circunstancia puntual”, sino el resultado de “una reflexión larga, serena y profundamente personal”, iniciada tras su dimisión como secretario general del PSOE extremeño.

Durante ese periodo, señala, optó por “alejarse del ruido y de los focos”, un silencio que le permitió pensar “con calma” y valorar qué era lo mejor no solo para él, sino también para su familia y, en especial, para sus hijos, “los que más han sufrido con esta injusta causa”.

Gallardo afirma además que toma la decisión pensando en quienes siempre confiaron en él, en su partido y en los militantes que lo eligieron como secretario general.

Prioridad: el proceso judicial

En el texto, Gallardo deja claro que su prioridad es “afrontar con todas las garantías el proceso judicial abierto” y defender “con firmeza y serenidad” su honor y su dignidad, en referencia a la causa relacionada con el puesto de trabajo de David Sánchez en la Diputación de Badajoz.

“He dedicado muchos años de mi vida con absoluta entrega al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, a la Diputación de Badajoz y al PSOE de Extremadura, siempre creyendo en un proyecto colectivo y en el valor del servicio público”, recalca.

No obstante, reconoce que esa “entrega total” le llevó a relegar su propia defensa personal frente a lo que califica como un “juicio mediático” que, según denuncia, ha llegado a “deshumanizarlo” y a reducir su trayectoria política a “un titular o a una versión interesada”.

“Hoy digo basta. No estoy dispuesto a que quienes se han aprovechado de esta coyuntura para destrozarme como persona sigan haciéndolo”, afirma.