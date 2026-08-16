Mónica García niega "colapso sanitario" en Ceuta y ve riesgo en la salud pública por el hacinamiento de migrantes

La ministra de Sanidad, Mónica García, ofrece declaraciones a los medios tras su reunión con el presidente de Ceuta, a 16 de agosto de 2026, en Ceuta

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha descartado que Ceuta esté sufriendo un "colapso sanitario", aunque ha reconocido que algunas áreas, como las Urgencias y las plantas médicas y quirúrgicas, se encuentran especialmente tensionadas por la situación derivada de la llegada masiva de migrantes.

García ha advertido además de que existe un riesgo para la salud pública relacionado con las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran algunas de estas personas. Según ha explicado, el riesgo epidemiológico es moderado para los migrantes y bajo para la población ceutí.

Actualmente, el Hospital de Ceuta tiene 101 personas ingresadas, de las que 28 son migrantes. La mayoría presenta patologías leves y solo una persona permanece en la UCI. El centro ha ampliado su capacidad de 175 a 212 camas.

En los últimos 15 días, los servicios sanitarios de Ceuta han atendido a 5.800 migrantes: unos 3.500 en atención primaria y alrededor de 2.300 en el hospital. La presión asistencial, según la ministra, se ha reducido un 70% desde el primer día de la crisis.

Sanidad pide más espacios para los migrantes

García ha señalado que la principal preocupación sanitaria se encuentra fuera de los hospitales, en las condiciones de alojamiento y salubridad. Por ello, ha pedido a la Ciudad Autónoma que habilite más espacios donde garantizar agua, higiene, aseo y alimentación.

La ministra ha anunciado además que parte del equipo del CAES se desplazará a Ceuta para reforzar la vigilancia epidemiológica. En cuanto a las enfermedades detectadas, ha confirmado dos casos de tuberculosis y 18 casos de gastroenteritis, además de varios positivos en pruebas de exposición a la tuberculosis que están siendo estudiados.

García ha rechazado que se vincule la inmigración con la enfermedad y ha insistido en que los problemas sanitarios están relacionados principalmente con las condiciones de insalubridad y el estado físico con el que algunas personas han llegado a la ciudad.

Más de 60 profesionales contratados

El Ministerio de Sanidad ha incorporado más de 60 profesionales adicionales hasta el 31 de agosto, fecha en la que se revisará si es necesario prolongar estos contratos.

La ministra ha situado además la plantilla sanitaria actual en 1.465 profesionales, frente a los 1.000 previstos inicialmente en la plantilla orgánica de Ceuta.

Según García, la situación sanitaria permanece en el nivel 1 de la guía de planes de catástrofes hospitalarias del INGESA y no ha sido necesario solicitar refuerzos a otras comunidades autónomas ni suspender vacaciones del personal sanitario.