Muere un bebé en Jaén tras llevarse a la boca un puñado de legumbres

Un bebé de 18 meses de Villanueva del Arzobispo (Jaén) ha muerto tras llevarse a la boca un puñado de legumbres --al parece habichuelas-- que cogió de un saco en la tienda que regentan los padres en el municipio.

Según ha indicado el alcalde de Villanueva del Arzobispo, Jorge Martínez, el suceso tuvo lugar este lunes por la tarde cuando el bebé --el menor de cuatro hermanos-- cogió del saco las legumbres y se las introdujo en la boca. "Ha sido una desgracia, cogió un puñado de habichuelas y se las llevó a la boca y aunque se actuó rápido pues al final no ha podido ser", ha dicho el alcalde.

Los padres rápidamente lo llevaron al centro de salud, donde lograron estabilizarlo y desde donde se activó el helicóptero del 061 para su traslado a un centro hospitalario, donde falleció tras ser intervenido.

Aunque el deseo de los padres era enterrarlo en Villanueva del Arzobispo, el cuerpo del bebé será trasladado hasta la Comunidad Valenciana, donde sí hay cementerios musulmanes que puedan acoger los restos.