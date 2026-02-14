Muere un hombre de 65 años por la cornada de un toro en una capea del Carnaval de Ciudad Rodrigo

Un hombre de 65 años ha muerto esta madrugada tras recibir una cornada en el pecho durante la capea nocturna del Carnaval del Toro 2026 en Ciudad Rodrigo (Salamanca), el primer festejo popular de estas celebraciones.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 1-1-2, alrededor de las 01.15 horas se recibió una llamada desde la enfermería del dispositivo preventivo del carnaval, situada en la Plaza Mayor de la localidad, en la que se comunicaba el fallecimiento del varón.

El astado, perteneciente a la ganadería de Antonio López Gibaja, alcanzó al hombre con una cornada mortal durante la capea celebrada en la noche del viernes. Durante los días del carnaval, la Plaza Mayor de la localidad mirobrigense se transforma en un coso taurino para acoger los festejos tradicionales.

Una vez certificado el fallecimiento en la enfermería instalada en la propia plaza, se solicitó la presencia de la Guardia Civil para la realización de los trámites judiciales correspondientes.

El Carnaval del Toro había arrancado oficialmente a las 17.00 horas del viernes 13 de febrero con el tradicional Campanazo, que congregó a miles de personas en la Plaza Mayor, muchas de ellas con el característico pañuelo naranja al cuello.

Hasta el momento del suceso, la meteorología, marcada por el intenso frío y la lluvia, había sido uno de los principales condicionantes del desarrollo de la jornada festiva.