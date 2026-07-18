Muere un joven de 23 años y dos menores resultan heridos por arma blanca en una reyerta en Madrid

Un joven de 23 años ha muerto en la noche de este viernes y dos menores de 17 años han resultado heridos de gravedad tras una reyerta con armas blancas registrada en el distrito madrileño de Ciudad Lineal. La Policía Nacional investiga lo ocurrido y, por el momento, no se han practicado detenciones.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 23.20 horas en el número 78 de la calle Elfo, hasta donde se desplazaron efectivos de Samur-Protección Civil tras recibir el aviso. A su llegada encontraron a tres jóvenes con heridas de arma blanca.

Uno de ellos, un español de 23 años, se encontraba en parada cardiorrespiratoria como consecuencia de las lesiones sufridas. Los sanitarios practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Los otros dos heridos, dos menores de 17 años, de nacionalidad colombiana y peruana, presentaban varias puñaladas en distintas partes del cuerpo. Ambos fueron estabilizados por los equipos de emergencia y trasladados a diferentes hospitales de Madrid, donde permanecen ingresados con pronóstico grave.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión y determinar la participación de los implicados. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Científica, la Brigada Provincial de Información y el Grupo V de Homicidios, que se ha hecho cargo de las pesquisas.

Los investigadores tratan ahora de determinar el origen de la reyerta y si los hechos están relacionados con algún conflicto previo o con la actividad de grupos juveniles violentos. Por el momento no hay ninguna persona detenida y la investigación continúa abierta.