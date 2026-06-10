Muere Valentín Ugalde, figura clave de la patronal hotelera.

Valentín Ugalde, exgerente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos y una de las figuras clave en la creación de la patronal hotelera en 2004, falleció dejando una trayectoria marcada por su compromiso con el sector turístico y por su contribución a la modernización de la representación empresarial hotelera en España.

Ugalde formó parte del grupo impulsor que trabajó para unificar las distintas asociaciones territoriales y crear una organización estatal capaz de defender de forma coordinada los intereses del sector. Su labor resultó especialmente relevante en una etapa de profundos cambios para la industria hotelera española, que debía afrontar nuevos desafíos regulatorios, laborales y de competitividad internacional.

Como gerente de Cehat, desempeñó un papel fundamental en la consolidación de la patronal, en la profesionalización de su estructura

Como gerente de Cehat, desempeñó un papel fundamental en la consolidación de la patronal, la profesionalización de su estructura y el fortalecimiento del diálogo con las administraciones públicas. Quienes compartieron trabajo con él destacan su capacidad de gestión, su visión estratégica y su habilidad para alcanzar consensos en un sector amplio y territorialmente diverso.

Su figura queda vinculada a una etapa clave del turismo español, en la que el sector avanzó hacia una representación más cohesionada y con mayor peso institucional. Su aportación, discreta pero decisiva, contribuyó a sentar las bases de la patronal hotelera tal y como se conoce en la actualidad.