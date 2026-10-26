Mueren dos personas tras chocar sus parapentes en Cádiz

Dos personas han muerto este lunes tras colisionar los parapentes con los que practicaban esta actividad en Algodonales, en la provincia de Cádiz. El accidente se produjo en la zona de despegue de Levante, en la ladera sur, un área de difícil acceso, según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

Los primeros avisos se recibieron minutos antes de las 12:30 horas, cuando varios testigos alertaron de la colisión y solicitaron asistencia sanitaria urgente para los dos afectados. Según las llamadas recibidas, una de las víctimas estaba siendo sometida a maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

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Las víctimas son un hombre de 42 años y una mujer de 35. El hombre, de nacionalidad libanesa, falleció en el lugar del accidente, mientras que la mujer, de nacionalidad estadounidense, murió durante su traslado para recibir atención médica, a causa de las graves heridas sufridas.

Dos helicópteros movilizados

El dispositivo de emergencia activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local de Algodonales. También se dio aviso al Centro de Control del Tránsito Aéreo y al de Coordinación y Rescate.

Hasta el lugar se desplazaron un helicóptero sanitario y otro de rescate de la Guardia Civil debido a las dificultades de acceso a la zona del accidente. Pese a la intervención de los equipos de emergencia, los servicios sanitarios confirmaron finalmente la muerte de ambos parapentistas.