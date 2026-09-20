Un muerto y tres heridos en un tiroteo entre clanes en Valencia

Un tiroteo entre dos clanes enfrentados en el barrio de l`Alquerieta en Alzira (Valencia) ha dejado en la madrugada de este domingo un fallecido y tres heridos, según han informado fuentes de la Policía Nacional.

Sobre las 5.00 horas de este domingo la Policía ha recibido el aviso para desplazarse hasta el barrio de l`Alquerieta donde se habían registrado los hechos momentos antes.

Como resultado del tiroteo ha perdido la vida un hombre de 56 años y otras tres personas, de las que no se ha precisado la edad, han resultado heridas: una de ellas ha precisado de intervención quirúrgica, aunque su vida no corre peligro, y otras dos han recibido el alta.

El Grupo de Homicidios de la Brigada Policial y agentes de la Científica se han hecho cargo de la investigación, en la que se ha detenido a cuatro hombres, todos ellos miembros de una misma familia mientras que el fallecido pertenecía a otra. De los cuatro detenidos, tres son los que han resultado heridos en el tiroteo mientras que el cuarto ha salido ileso, ha precisado fuentes policiales.

El tiroteo se habría producido supuestamente entre dos clanes enfrentados en este barrio de Alzira, donde en otras ocasiones ya se han registrado otros sucesos similares también con resultado mortal.

Como consecuencia del tiroteo, la Policía Nacional ha reforzado la seguridad tanto en el barrio de l`Alquerieta como en el Hospital de La Ribera, en Alzira, donde han sido trasladados los heridos en el suceso.