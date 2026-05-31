Nueve detenidos y 10.000 dosis de bótox intervenidas en una red de clínicas estéticas clandestinas en España

Agentes de la Guardia Civil durante una de las operaciones en las que se han intervenido miles de dosis de bótox.

La Guardia Civil ha desarticulado una red dedicada a la distribución ilegal de productos de medicina estética y la realización de tratamientos en clínicas clandestinas, en una operación desarrollada en Vizcaya, Barcelona, Las Palmas y Asturias, que se ha saldado con nueve detenidos, dos investigados y la intervención de unas 10.000 dosis de toxina botulínica (bótox).

La investigación, que se ha prolongado entre marzo de 2025 y mayo de 2026, se inició tras la detección en el aeropuerto de Foronda (Vitoria-Gasteiz) de varios envíos sospechosos procedentes principalmente de Corea del Sur y Vietnam, con medicamentos y productos sanitarios destinados a su distribución irregular en España.

Productos sin control sanitario y riesgo para la salud

Entre el material intervenido se encuentran dosis de bótox, más de 200 viales de ácido hialurónico y fármacos utilizados para el tratamiento de la diabetes, algunos de ellos empleados de forma indebida para adelgazamiento.

Según la Guardia Civil, estos productos entraban en el país sin autorización sanitaria y sin cumplir las condiciones de conservación exigidas, especialmente la cadena de frío, lo que suponía un grave riesgo para la salud de los pacientes.

La administración de estos tratamientos en condiciones no controladas puede provocar infecciones, reacciones alérgicas graves, parálisis facial o secuelas permanentes.

Clínicas ilegales en varias comunidades autónomas

La red operaba a través de clínicas no autorizadas, peluquerías y domicilios particulares, donde se realizaban tratamientos estéticos con productos ilegales. En algunos casos, incluso habrían participado profesionales sanitarios colegiados.

Las actuaciones se han desarrollado en múltiples localidades: en Vizcaya (Bilbao, Basauri, Galdakao y Barakaldo), en Barcelona (L’Hospitalet de Llobregat y Cornellà de Llobregat), en Asturias (Avilés) y en Las Palmas (Carrizal y Vecindario).

Detenciones e investigación judicial

El operativo se ha saldado con nueve detenciones —cuatro en Vizcaya, dos en Barcelona, dos en Las Palmas y una en Asturias—, además de dos personas investigadas por presuntos delitos contra la salud pública e intrusismo profesional.

En los registros realizados, los agentes también han intervenido más de 115.000 euros en efectivo, que podrían proceder de la actividad ilícita.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para determinar el alcance total de la red y la posible existencia de más implicados en la distribución de estos productos ilegales en el mercado estético español.