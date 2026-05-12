Ocho heridos tras la explosión de una bombona de butano en un edificio en Barcelona

Los bomberos de Barcelona trabajan en el exterior del edificio del barrio del Poblenou donde una explosión de una bombona de butano ha provocado un incendio.

Una explosión de una bombona de butano en un edificio del barrio del Poblenou, en Barcelona, ha dejado este martes un balance de ocho personas heridas, una de ellas en estado grave, y ha obligado a evacuar el inmueble y activar el dispositivo de emergencias.

El suceso se ha producido en torno a las 13:34 horas en el número 13 de la calle Venero, generando una fuerte onda expansiva que ha provocado un incendio posterior en el edificio y una gran alarma entre los vecinos de la zona, según han informado fuentes de emergencias.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a un total de ocho personas. De ellas, una ha resultado herida grave y otra menos grave, ambas trasladadas al Hospital Vall d’Hebron. Las seis restantes presentan heridas leves y no han requerido traslado hospitalario.

El incidente ha movilizado un amplio dispositivo de emergencias con nueve ambulancias del SEM y diez dotaciones de los Bombers de Barcelona, que han trabajado en la extinción del fuego originado tras la explosión.

Evacuación del edificio y activación del plan Procicat

A raíz del estallido, el edificio ha sido desalojado por completo. Protecció Civil ha informado de que se han recibido alrededor de 30 llamadas al teléfono de emergencias 112 alertando del fuerte estruendo y del incendio posterior.

Ante la magnitud del incidente, se ha activado en fase de prealerta el plan Procicat. Los servicios de emergencia han asegurado la zona mientras se realizaban las tareas de extinción y evaluación de posibles daños estructurales.

El incendio ha sido finalmente extinguido por los Bomberos, aunque se mantienen las labores de revisión del inmueble para garantizar la seguridad de la estructura y de los edificios colindantes.

Por el momento, las autoridades trabajan para esclarecer las causas exactas de la explosión de la bombona de butano, mientras los vecinos del edificio han podido ser realojados de forma provisional o regresar de manera escalonada, según la evolución de la situación.