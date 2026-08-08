Se ordena el desalojo preventivo de 340 personas por el incendio forestal de Niebla

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias y director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), Antonio Sanz, ha comunicado el desalojo preventivo de unas 340 personas ante la evolución del incendio forestal que se encuentra activo en Niebla (Huelva) desde este pasado jueves, 6 de agosto.

Según ha informado Sanz a través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía (EMA) ha remitido un mensaje Es-Alert a los móviles de los habitantes de Berrocal, Marigenta, El Membrillo y El Pozuelo, todas localidades de la provincia de Huelva.

Durante la tarde de este sábado, el consejero ha indicado que el incendio forestal declarado en el paraje Raboconejo de Niebla supera ya las 4.000 hectáreas de extensión, "aunque no toda la superficie es quemada". Se mantiene activada la fase de emergencia, situación operativa 2, ante los continuos cambios de viento que están dificultando las labores de extinción.

"Este incendio tiene un comportamiento de cambio de viento constante, lo cual te destroza la estrategia de ataque al incendio que tienes, además te va abriendo el perímetro del incendio porque al cambiar el viento va abriendo nuevos frentes", ha explicado Sanz en una atención a los medios en el Puesto de Mando Avanzado en Niebla este sábado.