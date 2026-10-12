Los partidos de Frente Amplio proponen a Ada Colau como candidata al 29-N

Los partidos que integran el Frente Amplio han acordado este lunes proponer a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau como candidata a la Presidencia del Gobierno para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La decisión ha sido adoptada durante una reunión celebrada esta tarde por Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid e Izquierda Unida (IU), según han informado las formaciones en un comunicado.

La propuesta sitúa a Colau como la figura elegida para encabezar el proyecto electoral de esta coalición, que busca articular una candidatura común a la izquierda del PSOE. El movimiento se produce en un momento de intensas negociaciones entre las distintas organizaciones progresistas para definir sus alianzas, sus candidaturas y la fórmula con la que concurrirán a las urnas.

La exalcaldesa de Barcelona, que gobernó la ciudad entre 2015 y 2023, ya había sido propuesta por Más Madrid la semana pasada para liderar el proyecto y encabezar la lista electoral por Barcelona. El respaldo acordado ahora por las cuatro formaciones supone un avance en la definición del liderazgo del Frente Amplio, aunque la configuración definitiva de la candidatura continúa ligada a las negociaciones para ampliar la coalición.

La unidad de la izquierda, en el centro de las negociaciones

La elección de Colau llega después de que ERC y Podemos hayan anunciado un acuerdo de colaboración para las elecciones generales. En paralelo, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha sido confirmado como cabeza de lista de la formación independentista para los comicios del 29 de noviembre.

Este entendimiento introduce un nuevo elemento en el escenario electoral de la izquierda, donde distintas organizaciones llevan semanas buscando fórmulas para concurrir conjuntamente. La alianza entre ERC y Podemos abre una vía de colaboración diferente a la que plantea el Frente Amplio, integrado por Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid e IU.

Pese a ello, las formaciones que respaldan a Colau mantienen la voluntad de construir un espacio lo más amplio posible. La incorporación de Podemos es uno de los asuntos que siguen sobre la mesa, en un contexto en el que las diferencias sobre las alianzas territoriales y los mecanismos para elegir a los candidatos dificultan el cierre de un acuerdo global.

Colau condiciona su candidatura a una coalición amplia

La propia Ada Colau ha defendido que el proyecto debe contar con una representación amplia de las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE. La exalcaldesa ha expresado su disposición a asumir el liderazgo, pero ha condicionado su participación a que se alcance un acuerdo que incluya a Podemos y a otras organizaciones, como Compromís, Chunta Aragonesista y Més.

Esta posición convierte la ampliación de la coalición en una de las claves de las próximas negociaciones. El objetivo de los partidos impulsores es configurar una candidatura capaz de reunir a distintas sensibilidades políticas y territoriales, evitando que el espacio concurra dividido en varias papeletas.

Por el momento, el acuerdo anunciado este lunes supone un paso en la definición de la propuesta electoral del Frente Amplio, pero todavía quedan cuestiones por resolver antes de cerrar las listas y concretar la participación del conjunto de las organizaciones a las que se pretende incorporar.

Con las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre, las formaciones de izquierda afrontan ahora una fase decisiva para definir sus alianzas y sus candidaturas. La propuesta de Ada Colau marca el rumbo elegido por el Frente Amplio, mientras continúa la negociación sobre el alcance definitivo de la coalición.