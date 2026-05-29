El PP quiere que el Congreso inste al Gobierno a revisar el rescate de Plus Ultra por sospechas de corrupción

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha avisado este viernes a los socios del PSOE que hay que elegir entre "responsabilidad y complicidad" ante la "malla de corrupción" que rodea al Gobierno de Pedro Sánchez y les ha emplazado a no "lavarse las manos como Poncio Pilatos". "Van a tener que levantar el teléfono y decirle al presidente que esto se ha acabado. Así que quien mañana quiera decir que ayudó a limpiar la corrupción en España no puede lavarse las manos hoy como Poncio Pilatos", ha enfatizado Ezcurra en una rueda de prensa en la sede nacional del PP. La dirigente ha indicado que "se acabó el tiempo de las palabras" porque en este momento "ya no son casos aislados" de corrupción sino "hechos que se repiten y se conectan en una especie de malla de la corrupción".

La salida de Sánchez en manos de PNV y Junts

Sus palabras se producen después de las últimas declaraciones de PNV y Junts apremiando a Sánchez a convocar elecciones este 2026 porque la legislatura ha llegado a su fin. Este mismo viernes la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha recalcado que no están para "sostener" gobiernos españoles. Al ser preguntada expresamente por las palabras de Nogueras descartando una moción de censura que implique a Vox, en línea con la tesis del PNV, Ezcurra ha asegurado que "fueron actores principales de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa" y "ahora lo que van a tener que decidir es si quieren ser actores principales de su salida". La vicesecretaria ha recordado que Sánchez solo puede dejar Moncloa por dos vías: convocando elecciones o expulsado por sus socios, y como lo primero no parece que vaya a ocurrir, la solución está en manos de los segundos.

El foco de la corrupción en Ferraz y la cuestión de confianza

Además, Ezcurra ha ironizado con "lo curioso" que resulta ver cómo gente que acampó en el 15M ahora se dedica a defender a un expresidente metido a joyero, en alusión a José Luis Rodríguez Zapatero. En cuanto a la moción de censura, Ezcurra ha dicho que entiende el interés de la izquierda en que el foco salga de Ferraz para llegar a Génova 13, pero ha garantizado que "eso no va a suceder" porque el foco de la corrupción está en la calle Ferraz y en la Moncloa. Ante las declaraciones de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pidiendo al presidente que se someta a una cuestión de confianza, la vicesecretaria del PP ha señalado que están de acuerdo, aunque entienden que Sánchez no la presentará porque "no tiene una mayoría política, no tiene una mayoría parlamentaria y no tiene una mayoría social en la calle". De la misma manera, ha indicado que el PP nacional apoyará cualquier movilización o protesta en la calle ante lo que está ocurriendo.

Denuncia de una "operación de demolición institucional"

Según Ezcurra, Sánchez "está utilizando el Estado como escudo personal y está atacando a todos los contrapesos democráticos como si fueran un enemigo a batir", lo cual considera "absolutamente incompatible con la democracia". Ha resaltado que esta no es una historia de corrupción, sino una "operación de demolición institucional". La vicesecretaria del PP ha recordado también una frase del exministro José Luis Ábalos en la moción de censura de 2018: "la estabilidad, si es compatible con la corrupción, es para ponerse a temblar", una frase que hoy leen como "una confesión anticipada". Finalmente, ha lamentado que el Gobierno no se ocupe de los problemas de la gente mientras Sánchez se atrinchera y toma como rehenes a 49 millones de españoles.