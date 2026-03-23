O PPdeG urxe a Sánchez "medidas realistas e consensuadas" para un sector primario "afogado" pola guerra
SANTIAGO DE COMPOSTELA/ SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 (EUROPA PRESS)
A secretaria xeral do PPdeG, Paula Prado, instou ao Goberno a adoptar "medidas realistas e consensuadas" coas comunidades autónomas para paliar as consecuencias económicas que sofre o sector primario, derivadas da guerra en Oriente Medio.
Nunha visita a unha cooperativa en Forcarei, a responsable popular quixo mostrar o compromiso dos populares galegos, "o partido do rural" e "aliado" de gandeiros, agricultores, pescadores e transportistas.
Alí, Prado afeou ao presidente Pedro Sánchez que "teña outras prioridades", mentres noutros países de Europa "xa teñen medidas en marcha ante esta crise global".
Ante esta situación, a secretaria xeral dos populares galegos demandou medidas como impulsar rebaixas fiscais no IRPF, reducir o IVE da enerxía e eliminar determinados impostos enerxéticos.
Así mesmo, antes do Consello de Ministros extraordinario previsto para este venres, Paula Prado advertiu que estará "vixiante" para que as medidas "sexan acordadas" coas comunidades, reprochando que Galicia "aínda non sabe nada" das decisións que debaterá o Executivo central.
Tamén fixo unha chamada de atención ao BNG por darlle a Sánchez "un cheque en branco" para facilitarlle a presidencia "a cambio de nada para Galicia".
