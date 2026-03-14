Prisión provisional para los hermanos de Hornachos por el asesinato de Francisca Cadenas

Coche con los detenidos por la desaparición de Francisca Cadenas, a su llegada al Tribunal de primera instancia de Villafranca de los Barros, a 14 de marzo de 2026

Un juzgado de Villafranca de los Barros ha ordenado este viernes prisión provisional para los dos hermanos detenidos por su presunta relación con la desaparición y muerte de Francisca Cadenas hace 9 años.

La decisión se tomó después de que ambos comparecieran ante el juez durante la tarde del sábado. En esa comparecencia, los dos investigados solo respondieron a las preguntas de sus propios abogados.

Durante la sesión judicial, la abogada de la familia de la víctima, Verónica Guerrero, pidió que se les enviara a prisión como medida cautelar. Argumentó que existe riesgo de que puedan huir o alterar o destruir pruebas, además de destacar la gravedad de los hechos que se están investigando.

Antes de acceder al juzgado de Villafranca de los Barros Guerrero declaró ante los medios que su objetivo es que la investigación siga avanzando y que se lleven a cabo nuevas diligencias. Según explicó, aún hay pruebas pendientes de análisis que podrían ser clave para aclarar completamente lo sucedido en el caso de Francisca Cadenas.

Tras la decisión de enviar a prisión provisional a los dos detenidos, el procedimiento judicial entra ahora en una nueva etapa. En esta fase, el juzgado continuará supervisando la investigación mientras se reúnen y examinan las pruebas que todavía están pendientes.