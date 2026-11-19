El PSOE ha elevado este jueves el tono ante el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, previsto para esta noche, con críticas a la estrategia que, según los socialistas, podría utilizar el líder del PP durante el debate. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha advertido de las "tretas" del candidato popular y ha recordado el "torrente de mentiras y de bulos" que, a su juicio, protagonizó en el encuentro electoral de 2023.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en el encuentro Metafuturo, organizado por Atresmedia en el Ateneo de Madrid, Bolaños ha definido la cita de esta noche como "trascendental" y ha asegurado que será, seguramente, el momento "más crucial" de la campaña electoral. El ministro ha señalado que todavía recuerdan cómo Feijóo recurrió entonces a las falsedades para, según su valoración, "tapar su nada más absoluta".

Sánchez afronta el debate "muy tranquilo"

Preguntado por cómo llega el presidente del Gobierno al encuentro, Bolaños ha asegurado que Sánchez está "muy tranquilo" y que es consciente de la responsabilidad de explicar el proyecto socialista para "seguir avanzando". El ministro ha contrapuesto esa propuesta al riesgo que, en su opinión, supondría un Gobierno reaccionario, al que ha atribuido una posible "involución de 50, 60 años atrás".

Bolaños ha presentado el cara a cara como una oportunidad para confrontar dos modelos políticos: por un lado, el del PSOE, basado en el reforzamiento del Estado del bienestar, la sanidad y la educación públicas, las pensiones, los salarios dignos y las becas; por otro, lo que ha calificado como una propuesta de "recortes masivos de la derecha y la ultraderecha".

El ministro también ha defendido la gestión de Sánchez en el ámbito internacional y económico. Ha recordado que el presidente consiguió 160.000 millones de euros de fondos europeos para España y ha cuestionado que Feijóo pudiera lograr una cantidad similar. Asimismo, ha destacado la posición del jefe del Ejecutivo ante Donald Trump durante la cumbre de la OTAN, cuando rechazó que España asumiese una aportación del 5%, al considerar prioritarios el Estado del bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.

Pensiones, salarios y becas, en el centro del discurso socialista

Durante su intervención en Metafuturo, Bolaños ha insistido en que el debate debería servir para que los ciudadanos comparen las propuestas de los dos candidatos con posibilidades reales de presidir el Gobierno. En este sentido, ha enumerado los asuntos que considera prioritarios para el PSOE: las pensiones, los salarios, las becas, los permisos de maternidad y paternidad, el empleo y los derechos humanos.

El ministro ha reivindicado los datos de empleo y ha destacado que España cuenta con 22,6 millones de afiliados a la Seguridad Social. También ha defendido las medidas sociales impulsadas por el Ejecutivo y ha señalado que hablar de estos asuntos permitiría a los ciudadanos conocer mejor las propuestas socialistas.

Bolaños ha restado importancia a las encuestas electorales, al recordar que, según su valoración, los sondeos no siempre aciertan en las elecciones generales. "Por supuesto que hay partido", ha afirmado, antes de asegurar que el PSOE ganará y gobernará.

Bolaños carga contra la polarización y los bulos

Más allá del debate electoral, el ministro ha aprovechado su intervención para advertir de los intereses que, a su juicio, existen detrás de la polarización política. Ha señalado que algunas formaciones consideran más sencillo movilizar a sus votantes en un ambiente de confrontación que mediante un debate racional sobre propuestas.

También ha apuntado a las grandes compañías tecnológicas y al funcionamiento de sus algoritmos, que, según ha explicado, favorecen los contenidos que generan enfrentamiento. Bolaños ha defendido la necesidad de establecer límites a las plataformas digitales, exigirles transparencia y reforzar sus obligaciones de rendición de cuentas, preferentemente en el ámbito europeo.

En este contexto, ha recordado las iniciativas legislativas que España tenía en tramitación sobre inteligencia artificial y protección de menores en el entorno digital. Entre las medidas contempladas en esta última figura la prohibición del acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

El ministro también ha criticado la difusión de informaciones que considera falsas por parte de algunos "pseudomedios" y ha descrito el denominado "ciclo del bulo", por el que una publicación sin contrastar acaba siendo difundida por partidos políticos y puede derivar en acciones judiciales. Frente a estas prácticas, ha reivindicado el periodismo basado en el contraste de fuentes y la verificación de la información.

El PSOE afronta así el cara a cara con la intención de que Sánchez ponga en valor la gestión de su Gobierno y contraponga sus políticas sociales y económicas a las propuestas del PP. Los socialistas quieren que el debate se centre en los proyectos de futuro y en los derechos sociales, mientras advierten de que Feijóo podría recurrir a la confrontación y a los ataques personales.