El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo (d) y el secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez (i).

El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo continúa generando reacciones entre los partidos políticos. Las direcciones del PSOE y del PP mantienen sus respectivas versiones sobre quién salió vencedor, pero las valoraciones de otras formaciones han puesto especialmente el foco en la actuación del presidente del Gobierno. Desde ERC, Frente Amplio y Comuns se han cuestionado su estrategia, su respuesta a los ataques del candidato popular y la falta de propuestas concretas sobre asuntos como la vivienda.

Las críticas se han ampliado durante la mañana de este viernes. Gabriel Rufián ha profundizado en sus reproches a Sánchez en una entrevista en RNE, en la que ha atribuido su actitud a un mal asesoramiento; Ada Colau ha insistido en que le faltó claridad y contundencia, y Ernest Urtasun ha defendido que el PSOE necesita al Frente Amplio para construir una mayoría progresista. También se han pronunciado el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.

El PSOE defiende la contención de Sánchez y el PP habla de una victoria de Feijóo

La portavoz de la dirección socialista, Rebeca Torró, defendió que Sánchez ganó el debate gracias a su "rigor, solvencia y conocimiento", frente a un Feijóo al que acusó de recurrir a las "mentiras, los bulos y el barro". La dirigente sostuvo que el cara a cara permitió contraponer dos modelos de país: uno basado en los avances y la protección de los servicios públicos y otro que, según su valoración, representa la involución, los recortes y la "motosierra".

Desde Moncloa defendieron igualmente el tono contenido del presidente. Fuentes del Gobierno explicaron que Sánchez no buscaba convencer al electorado que ya tiene decidido su voto, sino dirigirse a los indecisos y al sector más moderado de sus votantes. Consideraron que proyectó una imagen seria e institucional y que su contención permitió evidenciar, en su opinión, la agresividad de Feijóo.

El PP, por su parte, hizo una lectura completamente distinta. Su portavoz nacional, Borja Sémper, aseguró que el presidente había quedado como un hombre derrotado y sostuvo que el debate evidenciaba el final de una etapa política. "No tiene ganas de gobernar", afirmó, aunque advirtió de que todavía quedan días de campaña y de que no hay nada ganado.

La portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha elevado este viernes el tono de la celebración. En una entrevista en Onda Cero, ha asegurado que Feijóo ganó por "cinco a cero, más el minuto de oro". A su juicio, el cara a cara permitió ver al "verdadero Sánchez" al encontrarse ambos candidatos en igualdad de condiciones.

Muñoz defendió que el líder del PP se comportó "como el presidente que en muchas ocasiones no ha tenido España" y contrapuso su presencia en Ceuta y El Hierro ante la situación migratoria con la ausencia de Sánchez, según su interpretación. También avanzó que el PP afrontará el debate a cuatro del próximo jueves con la intención de volver a ganar.

Rufián amplía sus críticas: "Feijóo se comió a Sánchez"

El candidato de ERC, Gabriel Rufián, ha vuelto a cuestionar este viernes la actuación del presidente, después de su primer mensaje en redes sociales al término del debate. En una entrevista en RNE, ha reiterado que Sánchez estuvo "mal asesorado" y ha explicado que no cree que el problema fuera la preparación del presidente, al que considera un buen parlamentario y una persona que suele preparar sus intervenciones.

Rufián ha atribuido su comportamiento a una estrategia equivocada: "Una persona que consideraba que tenía que callar, que tenía que estar a la defensiva, que incluso tenía que dejar hablar o preguntar según qué mentiras o falsedades a Feijóo, me pareció que fue una mala cosa", ha señalado.

El dirigente republicano también ha cuestionado la explicación ofrecida desde Moncloa de que Sánchez buscaba el voto moderado. A su juicio, mostrarse tan inactivo durante el enfrentamiento fue un error. Aunque ha reconocido que reaccionar en un debate de estas características es complicado, ha insistido en su diagnóstico: "Feijóo se comió a Sánchez".

Rufián también ha reprochado al candidato popular que se limitara, en su opinión, a hacer de tertuliano sin aportar prácticamente soluciones. Su valoración profundiza así en la crítica inicial que publicó durante la noche: "Si Feijóo te come así en un debate es que o no te lo has preparado o es que estás mal asesorado. O las dos".

Colau reprocha a Sánchez falta de claridad y contundencia

La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha vuelto a calificar el cara a cara de "fallido" y ha concretado sus críticas a la actuación del presidente. En declaraciones, ha asegurado que Sánchez mostró "poco contacto con la realidad" y que le faltaron "claridad y contundencia" para responder tanto a las demandas ciudadanas como a los argumentos de Feijóo.

Colau ha señalado especialmente la vivienda y la mejora de los salarios como asuntos sobre los que esperaba respuestas más claras. También ha lamentado que el presidente no contestara con suficiente firmeza a los "bulos" que, según ella, lanzó el líder del PP durante el debate.

La candidata considera que ni PSOE ni PP van a acabar con la especulación inmobiliaria y ha reivindicado que Frente Amplio pueda condicionar un futuro Gobierno progresista para lograr un "punto de inflexión" que permita bajar los precios. Además, ha defendido que el debate a cuatro de la próxima semana servirá para dar espacio a cuestiones como la educación pública, las pensiones, la sanidad, la igualdad y Palestina.

Urtasun reivindica que el PSOE necesita al Frente Amplio

El ministro de Cultura y candidato de Comuns-Front Ampli, Ernest Urtasun, ha interpretado el cara a cara como una demostración de que el PSOE no puede afrontar solo la disputa política con la derecha. "El Partido Socialista solo no llega contra la derecha y el Frente Amplio es absolutamente imprescindible para poder garantizar una mayoría de izquierdas", ha afirmado en Bruselas antes de participar en el Consejo de Cultura de la Unión Europea.

Urtasun ha defendido que la candidata de su formación, Ada Colau, aportará en el debate a cuatro el "plus" que, a su juicio, faltó en el enfrentamiento entre Sánchez y Feijóo. También ha extraído otra conclusión del cara a cara: las afirmaciones falsas de la derecha deben contestarse y desmentirse cada vez que se producen.

Adelante Andalucía echa en falta una izquierda más contundente

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha lamentado que el debate estuviera marcado por el bipartidismo y que no hubiera espacio para una "izquierda valiente". En un encuentro informativo organizado por Europa Press en Sevilla, ha calificado el cara a cara de "bastante gris" y ha afirmado que echó de menos la presencia de Andalucía, que, según su valoración, solo apareció como motivo de reproches entre los dos candidatos.

García ha descrito el enfrentamiento como un debate "de otro tiempo" y de "un pueblo que ya no existe", porque considera que la sociedad actual es mucho más plural que la representación ofrecida por Sánchez y Feijóo. También ha reivindicado una izquierda nueva capaz de confrontar con la derecha y la extrema derecha, sin limitarse a reproducir el esquema de los dos grandes partidos.

Irene Montero carga contra los dos candidatos

La candidata de Podemos, Irene Montero, también ha criticado el cara a cara, aunque sus reproches se han dirigido a ambos líderes. "Cuanto más escuchas a Feijóo y a Sánchez más ganas te entran de otra huelga general", escribió tras el debate.

Montero llamó a salir a las calles y a rechazar lo que considera el "chantaje del voto útil", defendiendo que su formación sí se atreverá a bajar el precio de los alquileres. En otro mensaje, ironizó sobre el protagonismo de los dos candidatos y resumió el encuentro como dos hombres debatiendo por la Presidencia del Gobierno.

Abascal reivindica el lugar de Vox y el partido denuncia la ausencia de la inmigración

El líder de Vox, Santiago Abascal, había cuestionado antes del debate que el cara a cara se celebrase únicamente entre Sánchez y Feijóo. El jueves, desde Benavente, insistió en que en España hay tres grandes partidos y que Vox debería haber estado presente para ofrecer una diferencia de pareceres. También advirtió a Feijóo de que no debía ofrecer pactos de Estado al presidente socialista y sostuvo que PP y PSOE comparten posiciones en asuntos como la inmigración, los impuestos y determinadas políticas europeas.

Tras el enfrentamiento, Vox trasladó sus críticas a la falta de espacio dedicado a la migración. El portavoz de Vivienda de la formación, Carlos Hernández Quero, afirmó que la cuestión había quedado "por completo desbancada" y reprochó a Feijóo que solo le hubiera dedicado 18 segundos de sus intervenciones.

El dirigente sostuvo que los ciudadanos se quedaron sin escuchar la propuesta de Vox sobre prioridad nacional, migración y desregulación. También responsabilizó a PP y PSOE de las políticas migratorias que, según su valoración, han compartido tanto en España como en Europa.

La cuenta oficial de Vox publicó durante la madrugada un mensaje en el que reprochaba a ambos candidatos que no hubieran abordado las consecuencias de la inmigración sobre la vivienda, el empleo, los servicios públicos y la seguridad. La reacción llegó después de la publicación de la primera crónica de RTVE, que a las 00:20 todavía recogía la ausencia de comentarios de la formación.

Junts mantiene la distancia

Desde Junts, la reacción estuvo marcada por la distancia respecto al enfrentamiento entre los dos candidatos. La formación siguió el cara a cara con "distancia e indiferencia" en una posición que contrasta con las valoraciones más explícitas de otros partidos.

El debate deja así un balance de reivindicaciones cruzadas y críticas desde distintos frentes. PSOE y PP mantienen que sus candidatos salieron vencedores, pero las reacciones posteriores han puesto el foco en la estrategia de Sánchez, la falta de contundencia que le reprochan algunos de sus socios y la ausencia de determinados asuntos en el cara a cara. El próximo jueves, el debate a cuatro ofrecerá un nuevo escenario para que las formaciones expongan sus diferencias.