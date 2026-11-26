El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial para que examine la tramitación de un expediente abierto en 2022 por presuntas obras sin licencia en el piso de El Viso en el que reside Alberto Núñez Feijóo. La iniciativa llega después de que el procedimiento, tramitado en la Junta de Distrito de Chamartín, acumule más de cuatro años sin resolverse.

En su escrito, los socialistas solicitan al Ministerio Público que abra diligencias, reclame el expediente completo y determine qué actuaciones se han llevado a cabo y qué motivos explican la demora. La portavoz socialista en el consistorio, Reyes Maroto, ha defendido la denuncia al reclamar transparencia y exigir que se aclare si hubo pasividad municipal o algún trato de favor.

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La denuncia invoca la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y el Código Penal para plantear si existió omisión de deberes de inspección urbanística, además de pedir que se verifique si se practicó alguna visita técnica reciente y si consta acta de la misma. El origen del caso está en la denuncia de un vecino de la planta inferior, que alertó de filtraciones de agua y presentó documentación e informes técnicos sin obtener respuesta formal durante años.

El conflicto reabierto en torno a la vivienda —de 244 metros cuadrados y propiedad de Ignacio Manuel Benlloch Fernández-Cuesta— ha llevado a Maroto a establecer paralelismos con anteriores polémicas urbanas en la capital y a señalar al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, al tiempo que ha pedido a Feijóo que aclare las condiciones del arrendamiento de su residencia.