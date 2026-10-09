El PSOE estudia una lista conjunta con la izquierda para arrebatar al PP el control del Senado

El PSOE está estudiando la posibilidad de concurrir al Senado en una lista conjunta con otras formaciones de izquierda en las elecciones generales del 29 de noviembre. El objetivo sería disputar al Partido Popular el control de la Cámara Alta, donde actualmente cuenta con mayoría absoluta.

Según fuentes conocedoras de las conversaciones, los socialistas tienen previsto reunirse este domingo con partidos del Frente Amplio para explorar una candidatura unitaria. Desde Ferraz reconocen que están analizando "todas las alternativas y escenarios" para mejorar sus resultados tanto en el Congreso como en el Senado.

La propuesta surge después de que la plataforma ciudadana "Senadoras y senadores por la Democracia" reclamase una lista conjunta de izquierdas en la mayoría de circunscripciones. La iniciativa cuenta con el respaldo de personalidades como la escritora Elvira Lindo, el cantante Víctor Manuel y el actor Pepe Viyuela.

Una semana para alcanzar un acuerdo

Las negociaciones estarán condicionadas por el calendario electoral, ya que el plazo para registrar coaliciones termina el 16 de octubre. Además, los partidos de la izquierda alternativa todavía están definiendo sus propias alianzas para las elecciones al Congreso.

Desde Sumar e Izquierda Unida se muestran dispuestos a explorar fórmulas de unidad. IU defiende que cualquier acuerdo debe responder a las demandas del electorado progresista, mientras que Movimiento Sumar apuesta por el diálogo para aumentar la representación de la izquierda en el Senado.

En Compromís, sin embargo, existe mayor cautela. Algunas fuentes aseguran que todavía no se ha producido un contacto formal y temen que la propuesta sea otro "globo sonda" del PSOE. Otras voces de la formación valenciana valoran positivamente la posibilidad, aunque consideran difícil cerrar un acuerdo antes de resolver las negociaciones para el Congreso.

El PSOE critica el uso del Senado por parte del PP

Los socialistas justifican la importancia de recuperar el control de la Cámara Alta por lo que consideran un uso "espurio" del Senado por parte del PP durante la legislatura.

Los populares han aprovechado su mayoría absoluta para impulsar comisiones de investigación sobre presuntos casos de corrupción relacionados con el PSOE, entre ellos el denominado "caso Koldo". En estas comisiones han comparecido figuras como José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, además del propio Pedro Sánchez en octubre de 2025.

La posibilidad de una candidatura conjunta tiene un precedente en el acuerdo alcanzado hace más de 25 años entre Joaquín Almunia, entonces líder del PSOE, y Francisco Frutos, de Izquierda Unida. Ambas formaciones pactaron listas comunes al Senado en 27 circunscripciones, aunque no consiguieron impedir la mayoría absoluta del PP de José María Aznar en ambas cámaras.