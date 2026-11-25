El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, en un mitin telemático en Girona.

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha anunciado que regresará a España el próximo 12 de diciembre, nueve años después de abandonar el país tras la declaración de independencia de Cataluña de 2017. El dirigente independentista ha explicado que viajará en un vuelo directo desde Bruselas hasta el aeropuerto de El Prat y que posteriormente acudirá al Parlament de Catalunya.

Puigdemont ha realizado el anuncio este miércoles desde Bruselas, después de que la amnistía haya sido aplicada definitivamente a su caso. El regreso se producirá, por tanto, sin que pese sobre él una orden de detención en España, después de que el Tribunal Constitucional avalara la Ley de Amnistía y el Tribunal Supremo archivara la causa del 'procés' que le afectaba.

El líder de Junts ha presentado su regreso como una «victoria» y ha asegurado que volverá "sin pedir perdón ni permiso". También ha defendido que no abandonó España para «escapar de nada», sino para continuar defendiendo sus planteamientos políticos y los derechos de los catalanes.

Puigdemont reivindica la amnistía

Durante su comparecencia, Puigdemont ha considerado que la aplicación de la amnistía supone la "derrota de la represión" vinculada al "procés" y ha cargado contra quienes se opusieron a la medida.

El expresidente catalán ha señalado a PP, Vox y PSOE por su posición respecto a la amnistía y ha reivindicado el papel de sus abogados y de los tribunales europeos durante los años que ha permanecido fuera de España.

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Puigdemont ha asegurado que su vuelta se produce "sin haber renunciado a nada" y ha reiterado su compromiso con la independencia de Cataluña.

Mantiene abierta una reunión con Salvador Illa

El líder de Junts también ha señalado que está dispuesto a reunirse con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, si este le convoca. Puigdemont ha asegurado que mantendrá el «sentido institucional» ante una eventual reunión y ha apuntado que considera positivo que se produzca.

Respecto a su futuro político, no ha concretado cuáles serán sus próximos pasos. Ha anunciado que ofrecerá más detalles en una comparecencia prevista para el 17 de diciembre, en la que pretende explicar cómo quiere contribuir a la política catalana.

Puigdemont también ha asegurado que su regreso no pretende interferir en las elecciones generales del 29 de noviembre y que su participación en la campaña se limitará a su papel como líder de Junts.

El regreso a España se producirá nueve años después de su salida del país, en octubre de 2017, y marcará su vuelta a la actividad política presencial en Cataluña tras este periodo en Bélgica.