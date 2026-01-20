Un trozo de raíl en mal estado, posible causa del descarrilamiento del Iryo

Una imagen de las labores de investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) muestra un trozo del raíl desprendido de las vías de alta velocidad en la zona en la que el pasado domingo por la tarde se registró la catástrofe. Los agentes del Equipo Central de Inspecciones Oculares de Criminalística de la Guardia Civil tomaron diferentes fotografías sobre algunos tramos en los que se puede apreciar un trozo del raíl desgajado, aunque fuentes de la investigación subrayaron que aún es pronto para determinar si guarda relación directa con las causas del siniestro o, por el contrario, si es consecuencia del accidente.

El Equipo Central de Inspecciones Oculares es el encargado de tomar muestras e inspeccionar la zona en el marco de las diligencias de investigación del accidente ferroviario, aunque las conclusiones dependen en último término del Comité de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente adscrito al Ministerio de Transportes en España.

La Guardia Civil difundió ayer diferentes instantáneas sobre los agentes en la “zona cero”, incluyendo los trabajos analizando “in situ” el estado de los raíles, que presentan zonas gravemente dañadas con partes desgajadas. También difundieron varias panorámicas aéreas donde se puede apreciar el estado en el que quedaron tanto el tren Iryo como el Alvia tras descarrilar en la vía que conecta Madrid con Andalucía.

220 efectivos

Desde el instituto armado movilizaron a más de 220 efectivos para atender a los afectados por el accidente de los dos trenes de alta velocidad, incluyendo al Equipo Central de Inspecciones Oculares de Criminalística con expertos en huellas y ADN. Además, la Guardia Civil abrió oficinas en las comandancias de Córdoba, Huelva, Málaga, Madrid y Sevilla para que los familiares directos puedan acudir a denunciar y aportar muestras de ADN que sirvan para cotejar con las personas fallecidas y proceder a su identificación.