Recuperado el suministro eléctrico en La Gomera tras tres horas desde el apagón

La isla canaria de La Gomera sufrió este domingo un apagón y cero energético tras la desestabilización de un generador eléctrico que dejó sin luz durante más de un cuarto de hora a más de 15.000 usuarios.

El Cabildo de La Gomera ha informado de que, a las 15.25 horas de este domingo, 18 de enero, el suministro eléctrico se ha restablecido al 100% en la isla.

De todos modos, la institución insular ha recordado a los usuarios de la red que esta puede experimentar algunos pequeños cortes en el suministro debido a labores de ajuste y mantenimiento.

El cero energético en la isla se ha producido a las 12.13 horas de este domingo cuando ha habido un deslastre total de los grupos que operan en la Central Térmica de El Palmar, afectando inicialmente.

Contacto entre Cabildo, Gobierno y Endesa

Desde el Cabildo de la isla se informó que en todo momento estuvieron en contacto con el Gobierno de España y los responsable de Endesa.

En relación con ello, el presidente insular ha incidido en "seguir trabajando, de forma incesante, en dotar a la isla de nuevas infraestructuras", sobre lo que apuntó que en este primer trimestre entrará en funcionamiento la interconexión eléctrica con Tenerife, y la puesta en marcha de la nueva estación de Endesa.

Finalmente se informó de que durante este día se mantendrán los servicios de emergencia activos para atender incidentes por esta caída de la red, que también coincide con la alerta por fenómenos costeros y vientos, por lo que se indicó que ante cualquier incidencia están operativos los teléfonos 112 y el 922 14 15 01.