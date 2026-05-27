Los regalos del filántropo venezolano Danilo Díaz a Zapatero: vuelos en jet privado y botellas de vino

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha puesto el foco en el chalet de José Luis Rodríguez Zapatero en Madrid, señalándolo como el epicentro donde se gestaban las instrucciones de "mayor sensibilidad". Según los informes policiales, el expresidente no solo utilizaba su residencia para el ámbito privado, sino que la perfilaba como el espacio idóneo para la planificación estratégica y la custodia de información crítica. Los investigadores sugieren que Zapatero aprovechaba la reserva y el control que le brindaba su entorno doméstico frente a su oficina profesional para dirigir los movimientos de la red.

El papel de Danilo Díaz y la logística de los envíos

Los investigadores han logrado trazar un patrón logístico que vincula directamente al filántropo venezolano Danilo Díaz con el exdirigente socialista. A través de comunicaciones intervenidas, los agentes constataron la recepción de diversos obsequios que refuerzan la tesis de una relación estrecha entre ambos. Estos detalles incluyen desde el uso de un jet privado para desplazamientos hasta el envío de botellas de vino de alta gama. En este entramado, la figura de Palomero, uno de los detenidos en la causa, aparece como el encargado de gestionar los pagos de estos pedidos siguiendo las órdenes de Díaz, mientras Zapatero facilitaba habitualmente su dirección particular para asegurar la discreción de las entregas.

Esta dualidad entre lo profesional y lo personal queda reflejada también en la emisión de facturas vinculadas a la operativa del caso Plus Ultra. La policía sostiene que en los documentos emitidos por Zapatero a la empresa Análisis Relevante consta su domicilio personal, lo que refuerza la sospecha de una estructura funcional distribuida. Para la UDEF, este despliegue de medios, coordinado bajo la supervisión de su secretaria Gertrudis Alcázar, evidencia una red organizada donde el domicilio se convertía en el refugio necesario para canalizar influencias y beneficios económicos lejos del escrutinio de los canales oficiales.