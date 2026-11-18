RENOVACIÓN Y REORGANIZACIÓN
Renfe cambiará el blanco de sus AVE por el azul oscuro en plena crisis de confianza ferroviaria
RENOVACIÓN Y REORGANIZACIÓN
1. Nueva imagen exterior
2. Reorganización de los servicios
3. Aplicación progresiva
4. Cambios en la compra de billetes
5. Qué no cambia
Renfe cambiará la imagen exterior de sus trenes y dejará atrás el blanco que ha caracterizado durante años a los convoyes AVE, que pasarán a lucir un tono azul oscuro. La renovación forma parte de una reorganización más amplia de la compañía, que busca unificar su identidad visual y simplificar las denominaciones de sus servicios. El cambio llega en un momento complicado para el transporte ferroviario, marcado por los accidentes de Adamuz y Urda y por las incidencias registradas en la red, que han alimentado la preocupación y la desconfianza de los usuarios.
La nueva imagen se aplicará a los trenes de alta velocidad AVE, Avlo y Avant, que compartirán una base azul oscuro, aunque mantendrán elementos gráficos propios para diferenciar cada servicio. La operadora explica que el objetivo es que los viajeros puedan reconocer de un vistazo qué tipo de tren van a utilizar y que esa identificación resulte más sencilla desde el momento de la compra del billete.
La transformación no se limitará a la alta velocidad. Los servicios Intercity y Regionales adoptarán una decoración en tonos morados y naranjas, en sustitución del predominio del blanco. La reorganización también simplificará las marcas comerciales: los trenes Alvia pasarán a integrarse en Intercity, mientras que Media Distancia, Regional Exprés y Proximidad quedarán agrupados bajo la denominación Regional.
En el caso de Cercanías, Renfe mantendrá el blanco como color de fondo y conservará el rojo como elemento identificativo, aunque con un diseño renovado en el que ese tono tendrá mayor presencia. La compañía pretende así dar una imagen común a toda la flota, pero diferenciando visualmente las distintas categorías de transporte.
Renfe asegura que la renovación exterior no supondrá la desaparición de servicios ni cambios en las tarifas. Los trenes y las prestaciones se mantendrán; lo que variará será la forma de agruparlos y presentarlos a los viajeros. La compañía sostiene que la nueva estructura permitirá reducir el número de denominaciones y facilitar la elección del servicio adecuado.
La implantación de la nueva imagen será progresiva, aprovechando las renovaciones y actuaciones que ya estén previstas en los trenes. Renfe señala que no se cambiará toda la flota de una vez y que el despliegue tendrá un coste adicional limitado. Por tanto, los nuevos colores irán llegando a los convoyes de manera gradual.
La reorganización comercial ha comenzado a implantarse desde el 13 de noviembre y también se trasladará a los canales digitales de la operadora. La nueva aplicación permite adquirir billetes para viajes a partir del 25 de enero de 2027, mientras que las compras para fechas anteriores seguirán realizándose a través del sistema actual.
La compañía enmarca esta transformación en su objetivo de hacer más sencilla la identificación de los trenes y la compra de billetes. Sin embargo, el anuncio coincide con un periodo de especial presión sobre el sector ferroviario, en el que la renovación de la imagen corporativa convive con las demandas de los usuarios de mayor fiabilidad y seguridad en el servicio.
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