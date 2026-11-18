Los nuevos diseños de los modelos de alta velocidad de Renfe.

Los principales cambios en los trenes de Renfe 1. Nueva imagen exterior AVE, Avlo y Avant: abandonan el blanco predominante y pasan al azul oscuro .

Intercity y Regionales: lucirán una combinación de morado y naranja .

Cercanías: mantienen el fondo blanco y el rojo como color identificativo, con un diseño renovado. 2. Reorganización de los servicios Alvia se integra en la categoría Intercity.

Media Distancia, Regional Exprés y Proximidad quedan agrupados bajo la denominación Regional.

AVE y Avlo se mantienen dentro de la familia de alta velocidad.

La nueva estructura busca reducir las denominaciones y facilitar la elección del tren. 3. Aplicación progresiva El cambio de imagen no se hará de golpe en toda la flota.

Renfe aprovechará las renovaciones y actuaciones previstas en los trenes.

La compañía afirma que el coste adicional será limitado. 4. Cambios en la compra de billetes La nueva organización comenzó a implantarse el 13 de noviembre .

La nueva aplicación permite comprar billetes para viajes desde el 25 de enero de 2027 .

Para fechas anteriores se mantiene el sistema de compra actual. 5. Qué no cambia No desaparecen servicios ferroviarios por esta reorganización.

No se anuncian cambios en las prestaciones ni en las tarifas.

La transformación afecta principalmente a la imagen exterior, las marcas comerciales y la forma de presentar los servicios.

Renfe cambiará la imagen exterior de sus trenes y dejará atrás el blanco que ha caracterizado durante años a los convoyes AVE, que pasarán a lucir un tono azul oscuro. La renovación forma parte de una reorganización más amplia de la compañía, que busca unificar su identidad visual y simplificar las denominaciones de sus servicios. El cambio llega en un momento complicado para el transporte ferroviario, marcado por los accidentes de Adamuz y Urda y por las incidencias registradas en la red, que han alimentado la preocupación y la desconfianza de los usuarios.

El cambio de diseño de los AVE de Renfe

La nueva imagen se aplicará a los trenes de alta velocidad AVE, Avlo y Avant, que compartirán una base azul oscuro, aunque mantendrán elementos gráficos propios para diferenciar cada servicio. La operadora explica que el objetivo es que los viajeros puedan reconocer de un vistazo qué tipo de tren van a utilizar y que esa identificación resulte más sencilla desde el momento de la compra del billete.

Los nuevos diseños de los trenes de Alta velocidad. | RENFE

Morado y naranja para los trenes de media distancia

La transformación no se limitará a la alta velocidad. Los servicios Intercity y Regionales adoptarán una decoración en tonos morados y naranjas, en sustitución del predominio del blanco. La reorganización también simplificará las marcas comerciales: los trenes Alvia pasarán a integrarse en Intercity, mientras que Media Distancia, Regional Exprés y Proximidad quedarán agrupados bajo la denominación Regional.

Los diseños distancia larga y media de Renfe. | RENFE

En el caso de Cercanías, Renfe mantendrá el blanco como color de fondo y conservará el rojo como elemento identificativo, aunque con un diseño renovado en el que ese tono tendrá mayor presencia. La compañía pretende así dar una imagen común a toda la flota, pero diferenciando visualmente las distintas categorías de transporte.

El modelo de movilidad metropolitana mantiene el rojo. | Renfe

Un cambio progresivo y sin modificar los precios

Renfe asegura que la renovación exterior no supondrá la desaparición de servicios ni cambios en las tarifas. Los trenes y las prestaciones se mantendrán; lo que variará será la forma de agruparlos y presentarlos a los viajeros. La compañía sostiene que la nueva estructura permitirá reducir el número de denominaciones y facilitar la elección del servicio adecuado.

La implantación de la nueva imagen será progresiva, aprovechando las renovaciones y actuaciones que ya estén previstas en los trenes. Renfe señala que no se cambiará toda la flota de una vez y que el despliegue tendrá un coste adicional limitado. Por tanto, los nuevos colores irán llegando a los convoyes de manera gradual.

La reorganización comercial ha comenzado a implantarse desde el 13 de noviembre y también se trasladará a los canales digitales de la operadora. La nueva aplicación permite adquirir billetes para viajes a partir del 25 de enero de 2027, mientras que las compras para fechas anteriores seguirán realizándose a través del sistema actual.

La compañía enmarca esta transformación en su objetivo de hacer más sencilla la identificación de los trenes y la compra de billetes. Sin embargo, el anuncio coincide con un periodo de especial presión sobre el sector ferroviario, en el que la renovación de la imagen corporativa convive con las demandas de los usuarios de mayor fiabilidad y seguridad en el servicio.