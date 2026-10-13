Los reyes se dan un baño de masas en Ceuta entre banderas de España y gritos de "Ceuta no se vende"

La visita de los reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta ha congregado este martes a miles de personas en la Plaza de África y sus alrededores, donde los ciudadanos han recibido a los monarcas entre aplausos, vítores, banderas de España y cánticos en defensa de la ciudad autónoma.

La llegada se produce casi dos meses y medio después de la entrada masiva de inmigrantes registrada el pasado 30 de julio, en una jornada marcada por la expectación y las muestras de afecto hacia la Casa Real.

Entre la multitud podían verse pancartas con mensajes como "Bienvenidos a vuestra casa, majestades" y "Gracias por venir, majestades", mientras las campanas repicaban para acompañar el recibimiento.

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Gritos de "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende"

Los asistentes han coreado consignas como "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", "Un caballa nunca se rinde", "Ceuta unida jamás será vendida" y "Yo soy español, español, español". Los monarcas han aterrizado en el Helipuerto de Ceuta alrededor de las 12:15 horas y posteriormente se han desplazado al Paseo Alcalde Sánchez Prados para saludar a los ciudadanos congregados.

La visita ha despertado un notable interés informativo, con casi 200 medios de comunicación acreditados para cubrir la llegada de Felipe VI y Letizia a la ciudad autónoma.