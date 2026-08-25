Robles reafirma que Ceuta y Melilla "son España e intocables" y garantiza "firmeza" ante vulneraciones de la soberanía

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una comparecencia ante la Comisión de Defensa en el Congreso de los Diputados.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recalcado este martes en el Congreso que Ceuta y Melilla "son España e intocables" y ha advertido de que las vulneraciones a la soberanía nacional serán respondidas "con firmeza".

En su comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso para abordar la crisis derivada de la entrada masiva a Ceuta de inmigrantes procedentes de Marruecos a finales de julio, la titular de la cartera de Defensa ha insistido en que "es esencial que nadie tenga la menor duda" sobre la españolidad de Ceuta y Melilla y ha repetido en varias ocasiones, "para que no quede ninguna duda", que las ciudades autónomas "son España" e "intocables".

Ciudades "españolísimas"

"No es que sean españolas, son españolísimas, y no vamos a permitir que sus valores de convivencia y tolerancia se pongan en peligro o discusión", ha señalado Robles. Así, ha advertido de que "cualquier agresión o intento de agresión" lo son contra "España entera", insistiendo en que la soberanía y la integridad territorial española "son intocables".

Robles ha abundado en que la soberanía territorial y la seguridad de los ciudadanos españoles son responsabilidad del Estado y ha garantizado que las vulneraciones de las mismas serán respondidas "con firmeza", pero siempre con arreglo a la legalidad.

En su exposición inicial, la ministra ha eludido mencionar a Marruecos, como sí hizo en declaraciones posteriores a la entrada masiva, cuando pidió a Rabat "no tocar" a Ceuta y Melilla, a diferencia del resto de miembros del Ejecutivo, que mantienen que el país vecino es un socio "fiable" y "leal".

Subraya que el CNI hizo su trabajo

También ha querido dejar claro que los servicios militares de información, incluidos los agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), hicieron su trabajo en los días previos a la entrada masiva de migrantes en Ceuta e informaron a las Fuerzas de Seguridad y a la Delegación del Gobierno. Robles no ha querido ofrecer más detalles sobre estas actuaciones, alegando que el deber de secreto es "una losa" que impide hacer públicas determinadas informaciones.

Ante la Comisión de Defensa, la ministra ha agradecido la labor de los militares durante la crisis migratoria de finales de julio y ha tenido palabras especiales para los miembros del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y del CNI, cuya actuación fue cuestionada tras la llegada masiva de migrantes. Según afirmó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, nadie avisó de una entrada de migrantes similar a la ocurrida a finales de julio en Ceuta.

Robles sostiene, sin embargo, que los servicios de inteligencia sí cumplieron con su cometido, incluidos los 25 agentes del CNI destinados en la zona. Su actividad está protegida por el deber de secreto, "que es una garantía para su actuación", aunque en ocasiones "opera como una losa al impedir que se pueda dar publicidad a las actuaciones que realizan".

Según ha explicado, estos agentes monitorizan diariamente la situación en Ceuta desde distintas perspectivas: las relaciones con los países fronterizos, la situación geopolítica en el flanco sur, la actividad de las mafias organizadas, el uso de las redes, el auge del terrorismo yihadista y la evolución de la migración irregular.

También siguen la situación de los países vecinos y del Sahel, así como posibles actuaciones desestabilizadoras mediante amenazas híbridas por parte de agentes internacionales.

Robles ha remarcado que, durante esos días, los militares realizaron las labores que les correspondían y compartieron y analizaron la información con las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Delegación del Gobierno.