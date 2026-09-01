Rusia niega cualquier implicación en la crisis migratoria de Ceuta y exige pruebas a España

Migrantes continúan durmiendo en los alrededores de Loma Colmenar, a 1 de septiembre de 2026, en Ceuta

Las autoridades de Rusia han negado este martes cualquier implicación en la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio y han reclamado pruebas que sustenten las acusaciones lanzadas desde España.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, se ha pronunciado sobre las declaraciones realizadas el lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien descartó la participación de Marruecos en el origen de la crisis migratoria y señaló a países como Rusia e Israel por la difusión de bulos en redes sociales.

"No hay pruebas que apoyen la supuesta implicación de Rusia en la crisis migratoria en España", ha afirmado Zajarova durante una rueda de prensa. La portavoz ha insistido en que cualquier acusación debe estar respaldada por hechos que puedan ser verificados.

"Cuando hay acusaciones debe haber hechos que requieran ser verificados. Solo después, una acusación puede ser considerada de forma seria", ha señalado, según recoge la agencia rusa TASS.

Zajarova también ha reprochado a Madrid que no se haya dirigido directamente a Moscú para abordar esta cuestión. "Madrid podría haberse dirigido directamente a Moscú para abordar este asunto en vez de ir directamente a la prensa", ha afirmado.

La portavoz rusa ha insistido en que, si no existen pruebas, datos o nombres que relacionen a Rusia con los acontecimientos, no hay elementos que permitan sostener esa acusación. "Si no hay hechos, si no hay materiales, ni datos, ni nombres, simplemente no hay nada de lo que hablar", ha defendido.

En su opinión, la ausencia de pruebas permitiría señalar igualmente a cualquier otro país como posible responsable de la situación.

El Kremlin ya había rechazado las acusaciones

La Presidencia rusa ya había rechazado el lunes cualquier implicación de Moscú en la crisis migratoria de Ceuta. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, aseguró entonces que Rusia "no había tenido nada que ver" con lo sucedido.

Las declaraciones de las autoridades rusas se producen después de que Sánchez afirmase que no existe "ninguna información" que apunte a Marruecos como responsable de la entrada masiva de unos 80.000 migrantes en la ciudad autónoma y señalase la posible influencia de campañas de desinformación difundidas a través de redes sociales.