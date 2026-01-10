Salazar y Zapatero acudirán a la “comisión Koldo” del Senado

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ratificó que la formación forzará la comparecencia en el Senado tanto del exmilitante socialista y exasesor en Moncloa Francisco Salazar, como del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, en cuyos “tratos con Maduro y relaciones con la dictadura chavista” puso el foco, además de sugerir que se “enriqueció a costa” de Venezuela.

En cuanto a Salazar, a quien los populares citarán para antes de las elecciones de Aragón del 8 de febrero, según fuentes de Génova, Tellado esgrimió que tendrá que contar “qué es exactamente lo que sabe, qué vio en Ferraz y cuál fue su papel dentro de esa organización criminal cuyos movimientos de dinero en efectivo investigan los tribunales”.

Y es que para el PP, Salazar representa el machismo en el Gobierno y en el PSOE”, al igual que Zapatero representa “la corrupción” en el partido que lidera Pedro Sánchez. El secretario general popular insistió en que Salazar debe explicar “cuál fue su papel dentro de la organización criminal en la que Sánchez convirtió al partido , una trama” en la que, recalcó, “está imputado todo el núcleo duro” del presidente del país.

“Yo estoy convencido de que es el quinto pasajero del Peugeot y, como tal, tendrá que dar muchas explicaciones Salazar yo estoy seguro que es el quinto pasajero. El PP lo obligará a rendir cuentas”, sentenció en el arranque de la reunión de la interparlamentaria que se celebra en A Coruña.

Tras tirar de símil futbolístico para incidir en que el PSOE “bajó a Segunda División en Extremadura”, auguró que será el camino que “pronto” seguirá “en toda España”, empezando por Aragón. “Pilar Alegría va a empeorar el resultado de Miguel Ángel Gallardo, lo va a empeorar”, pronosticó y añadió que el PP dará a la comunidad “la estabilidad” que se merece.