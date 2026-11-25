La Casa Blanca ha afirmado este miércoles que el salvadoreño Kilmar Ábrego García "se ha autodeportado" a España tras tomar un vuelo desde Estados Unidos con destino a Madrid, antes de subrayar que "la política de puertas abiertas" del Gobierno de Pedro Sánchez ha supuesto la "devastación" del país europeo.

"El salvadoreño eligió autodeportarse a España, un país que ha quedado devastado por sus políticas de puertas abiertas", ha afirmado Lauren Bis, portavoz de la Casa Blanca, en declaraciones concedidas a Europa Press, añadiendo un "qué alivio". En la misma línea, ha señalado que "el pueblo estadounidense puede estar agradecido en este Día de Acción de Gracias" por que este hombre —al que la Administración califica como supuesto miembro de la MS-13, traficante de personas, maltratador reincidente y depredador de menores, acusaciones sin condenas ni pruebas probadas ante los tribunales— ya no esté en el país.

Las declaraciones de Bis coinciden con las del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, quien aseguró que en su departamento están "encantados de anunciar que Kilmar Ábrego García se ha autoexpulsado de Estados Unidos a España". Desde ese mismo departamento añadieron a través de un comunicado en redes sociales que no resulta sorprendente su marcha a España, aludiendo a la entrada irregular de migrantes en Ceuta desde Marruecos a finales de julio y criticando las "políticas radicales de fronteras abiertas".

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El caso de Ábrego García arrastra un largo historial de disputas legales y políticas. Fue arrestado en marzo de 2025 en la vía pública en el estado de Maryland, donde trabajaba y vivía con su familia, y deportado a El Salvador —donde estuvo recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y denunció golpes, privación del sueño y torturas psicológicas— pese a una orden judicial que prohibía su envío allí. Tras admitir las autoridades estadounidenses un "error administrativo", regresó y afrontó una acusación de tráfico de personas en Nashville (Tennessee) ligada a un control de 2022, causa desestimada un año después por un juez al ver indicios de "represalia".

Posteriormente, los tribunales frenaron su deportación a Uganda en agosto de 2025 y su detención en febrero de 2026 vinculada a una nueva expulsión, entre choques frecuentes con los abogados del Departamento de Justicia. Pese a que el presidente Donald Trump y miembros de su Administración han insistido en señalarlo como "terrorista" y vinculado a la Mara Salvatrucha, su defensa ha destacado tras su salida que "ha derrotado una persecución judicial vengativa" y que abandona Estados Unidos sin ninguna condena en su contra.