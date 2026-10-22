Sánchez acepta el cara a cara con Feijóo pero exige el debate a cuatro en TVE: el PP se niega

El PSOE ha aceptado la celebración de un cara a cara entre el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el 16 de noviembre en una cadena privada. No obstante, los socialistas reclaman que el debate a cuatro —en el que también participarían los líderes de Vox y Frente Amplio— se emita en RTVE y no en Atresmedia, como pretendía inicialmente el Partido Popular.

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La dirección de los 'populares' ha reaccionado de forma tajante contra la propuesta de acudir a la cadena pública y ha denunciado el "intento de boicot" del PSOE a Atresmedia, recalcando que era el grupo en el que «hace tres años sí le valía debatir a Pedro Sánchez». "No habrá debate a cuatro en RTVE", han zanjado fuentes de la cúpula del PP.

El esquema original de negociación planteaba un calendario con tres citas: el 'cara a cara' en Mediaset el 16 de noviembre, un encuentro entre portavoces parlamentarios en RTVE el 23 de noviembre y el debate a cuatro en Atresmedia. Mediante un comunicado oficial, Ferraz ha confirmado que acepta la invitación de la radiotelevisión pública para el formato a cuatro el jueves 26 de noviembre y el duelo a dos privado para el día 16, mientras deja por ahora en el aire su participación en la cita de portavoces del día 23.

Desde el cuartel general socialista aseguran que "no van a consentir bajo ningún concepto el veto a la televisión pública" que atribuyen a los populares, esgrimiendo que la función de servicio público encomendada a RTVE por la Constitución constituye una de las garantías esenciales del proceso electoral. Por ello, el PSOE ha reclamado a los distintos grupos mediáticos que pacten emitir la señal institucional en directo para todas las cadenas, fórmula con la que ya se ha comprometido TVE.

Para defender su posición, Ferraz ha evocado el precedente de las elecciones generales de julio de 2023, remarcando que Sánchez acudió tanto al 'cara a cara' de Antena 3 como a la cita a cuatro en RTVE, al tiempo que reprocha a Feijóo que en aquella campaña decidiese "dejar su atril vacío y plantar a la radiotelevisión pública". Los socialistas defienden que los debates electorales son una "obligación democrática" y no una concesión partidista, recordando que siempre se han facilitado bajo mandatos del PSOE.

Frente a estos argumentos, el equipo de Feijóo mantiene inamovible su negativa a pisar el plató estatal para la contienda a cuatro y defiende que el calendario definitivo debe cerrarse con el 'cara a cara' del 16 de noviembre en Mediaset y el debate a cuatro del 26 de noviembre en Atresmedia.