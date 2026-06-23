Sánchez afirma que seguirá pese a "las piedras en el camino" tras la condena a Ábalos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un encuentro sobre políticas de apoyo a la discapacidad y la dependencia, en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), a 23 de junio de 2026

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que su Ejecutivo continuará adelante "pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino". Durante un acto en el Imserso, el líder socialista ha evitado pronunciarse ante los medios de comunicación sobre la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a su ex 'número dos', José Luis Ábalos, a 24 años de prisión por corrupción.

Sánchez ha aprovechado el encuentro para anunciar la aprobación en el Consejo de Ministros de un nuevo Real Decreto que inyectará 2.218 millones de euros "extra" para la dependencia. Según ha defendido, se trata de la "mayor inversión de la historia de la democracia" en esta materia, una partida que "casi multiplica por cinco" la financiación estatal desde que asumió la presidencia y que busca alcanzar una aportación de 7.200 millones de euros en el año 2027 para cubrir el 50% del sistema.

"Seguimos para mejorar la vida de la gente"

Frente a la presión política y judicial, el presidente ha justificado la permanencia de su Gabinete apoyándose en la agenda social. Ha calificado la jornada como un día "muy especial" y ha enviado un mensaje directo a sus críticos: "A quienes se preguntan por qué este Ejecutivo quiere continuar pese a todas las dificultades, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor".

Máxima distancia con los periodistas

A pesar del calado de la resolución judicial del Tribunal Supremo conocida el día anterior, el presidente ha rechazado responder a las preguntas de la prensa tanto a su llegada como a la retirada del recinto. Para blindar sus declaraciones, la organización del acto ha colocado a los profesionales de los medios de comunicación a casi 50 metros de distancia del punto de acceso de su vehículo oficial.

A la salida del edificio oficial, la presencia del mandatario ha provocado reacciones divididas entre los ciudadanos congregados en las inmediaciones: mientras un grupo lo ha despedido al grito de "guapo", otra asistente lo ha increpado públicamente tildándolo de "sinvergüenza".