Sánchez promete subir las pensiones antes de final de año, pero no aclara si lo hará antes de las elecciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que las pensiones se revalorizarán conforme al IPC antes de que finalice 2026, aunque no ha aclarado si la medida se aprobará antes o después de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

A su llegada a la reunión de líderes de la Unión Europea en Bruselas, Sánchez ha querido trasladar un mensaje de "absoluta tranquilidad" a los pensionistas, defendiendo que el sistema público de pensiones es sostenible. "Nuestra intención, por supuesto, es que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año", ha señalado, recordando que esta actualización está contemplada en la legislación y forma parte de los compromisos adquiridos con la Comisión Europea.

Sánchez acusa al PP y Vox de querer recortar las pensiones

El jefe del Ejecutivo ha expresado su "perplejidad" ante las declaraciones de representantes del Partido Popular y Vox sobre la viabilidad del sistema de pensiones. Según Sánchez, ambas formaciones estarían planteando recortes o cuestionando la sostenibilidad del modelo de reparto, unas posiciones que ha criticado duramente.

"El plan tanto de la derecha como la ultraderecha es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre", ha denunciado, acusando a ambos partidos de pretender reducir las jubilaciones si consiguen gobernar.

Frente a ello, ha insistido en que su Gobierno mantendrá la actualización de las prestaciones conforme a la evolución de los precios.

La hucha de las pensiones superará los 20.000 millones

Sánchez también ha destacado que el Ejecutivo prevé concluir la legislatura con más de 20.000 millones de euros en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la hucha de las pensiones.

El presidente ha comparado esta cifra con los 5.000 millones que, según ha recordado, había en 2018, durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Asimismo, ha defendido que medidas como la subida del salario mínimo y la reforma laboral contribuyen a reforzar la sostenibilidad del sistema mediante mejores condiciones laborales y salariales.

"El debate debería estar ahí, no debería estar en recortar a los pensionistas como quiere el Partido Popular y Vox", ha concluido.