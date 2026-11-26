El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha defendido ofrecer incentivos fiscales a los pequeños propietarios que pongan sus viviendas en alquiler a precios asequibles, una fórmula que considera más eficaz para aumentar la oferta inmobiliaria que las medidas basadas en incrementar la presión fiscal sobre los arrendadores.

Durante una conversación con el youtuber Plex, en plena campaña para las elecciones generales del domingo 29 de noviembre, Sánchez ha marcado distancias con sus socios de izquierda en materia de vivienda, al considerar que sus propuestas son más restrictivas para los propietarios.

"Lo interesante es hacer incentivos fiscales para que a los pequeños propietarios les salga rentable poner su vivienda en alquiler a un precio asequible", ha explicado el jefe del Ejecutivo.

Sánchez se distancia de sus socios de izquierda en materia de vivienda

El candidato socialista considera que facilitar ventajas tributarias a quienes alquilen sus inmuebles puede contribuir a incrementar la oferta disponible y favorecer el acceso a la vivienda. Esta estrategia contrasta, según sus propias palabras, con la posición de sus socios parlamentarios de izquierda, a quienes ha definido como "más punitivos" por apostar por incrementar los impuestos a los propietarios.

Sánchez ha defendido así una política basada en estimular la incorporación de viviendas al mercado del alquiler mediante beneficios fiscales, en lugar de recurrir prioritariamente a medidas de penalización económica. Durante la conversación, el presidente no ha concretado los porcentajes de las posibles rebajas tributarias ni los requisitos que tendrían que cumplir los propietarios para beneficiarse de ellas.

Sánchez defiende los impuestos: "Pagar les sale rentable" a quienes menos ganan

La entrevista también ha abordado el sistema tributario español y la financiación de los servicios públicos. Sánchez ha agradecido a Plex que tribute en España pese a contar con ingresos elevados y ha asegurado que las personas que ganan menos de 11.000 euros mensuales reciben del Estado del bienestar prestaciones y servicios cuyo valor supera lo que aportan mediante impuestos.

A su juicio, para estos ciudadanos, "pagar impuestos les sale rentable", ya que obtienen a cambio servicios públicos que, de otro modo, tendrían que financiar individualmente. Como ejemplo, el presidente ha mencionado un tratamiento contra el cáncer que puede costar alrededor de 50.000 euros, pero que está cubierto por el sistema sanitario público.

Con este argumento, Sánchez ha reivindicado el papel de los impuestos en el mantenimiento de servicios esenciales como la sanidad y en la redistribución de los recursos públicos.

Prohibir las redes sociales a menores de 16 años

Otro de los asuntos tratados en la conversación ha sido la propuesta de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, una medida que Sánchez considera necesaria para proteger a los niños y adolescentes.

El presidente ha asegurado que, dentro de unos años, la sociedad verá como algo difícil de comprender que se haya permitido a niños de diez años utilizar plataformas como TikTok.

Para ilustrarlo, ha comparado esta situación con el consumo de tabaco en los centros educativos, una práctica que hace décadas estaba normalizada y que hoy resultaría "impensable".

Sánchez considera que la percepción social sobre el acceso de los menores a las redes sociales cambiará de forma similar, hasta el punto de que permitir su uso a edades tan tempranas llegará a verse como "una locura".

La conversación con Plex forma parte de la estrategia del candidato socialista de participar en nuevos formatos digitales durante la recta final de la campaña electoral, con el objetivo de trasladar sus propuestas a públicos diferentes de los habituales en los medios tradicionales.