Sanidad asegura estar "muy lejos" de un colapso en Ceuta y pide espacios públicos para atender a los inmigrantes

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este lunes que Ceuta está "muy lejos" de sufrir un colapso sanitario pese a la presión asistencial derivada de la llegada de inmigrantes, aunque ha reclamado la cesión de espacios públicos para poder atenderlos en condiciones adecuadas y prevenir posibles brotes.

García, que visitó la ciudad autónoma el domingo, ha explicado en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press que la situación supone una "presión asistencial importante", pero no alcanza el nivel técnico de colapso. Según ha señalado, este escenario se produciría cuando la demanda superase la capacidad del sistema y fuese necesario recurrir a profesionales de otras comunidades o limitar la atención a pacientes ceutíes.

"No se ha interrumpido la asistencia normal de los ceutíes", ha afirmado la ministra, que ha asegurado que los ciudadanos han podido acudir con normalidad a sus centros de salud, urgencias y hospital gracias al refuerzo de los circuitos asistenciales y a la colaboración de Cruz Roja, ONG y asociaciones.

Sanidad refuerza la plantilla con 60 profesionales

La titular de Sanidad ha reconocido el "sobreesfuerzo" que están realizando los profesionales sanitarios y ha anunciado que se han incorporado 60 trabajadores más hasta el 31 de agosto, una cifra que podría ampliarse si fuese necesario. Según García, el refuerzo de las plantillas en Ceuta y Melilla, competencias del Ministerio, ha permitido incrementar en torno a un 17% los efectivos de urgencias y otros servicios. "Tenemos una plantilla orgánica de 1.000 profesionales y, sin embargo, tenemos contratados 1.465", ha detallado.

La ministra ha insistido en que actualmente no existe falta de medicamentos ni de atención sanitaria, sino una carencia de espacios adecuados donde alojar a las personas que permanecen en las calles y poder realizar un seguimiento de su estado de salud.

Petición de espacios para los inmigrantes

García ha señalado que la prioridad es proporcionar a los inmigrantes unas condiciones mínimas de "salubridad y habitabilidad". Para ello, ha reclamado a las administraciones la cesión de instalaciones públicas que permitan disponer de lugares "habituales, salubres y seguros".

El Ministerio de Defensa ya ha puesto a disposición distintos espacios e instalaciones, pero Sanidad reclama también la colaboración de la ciudad autónoma. García ha recordado que Ceuta habilitó instalaciones durante la entrada masiva de inmigrantes de 2021 y considera necesario recuperar una fórmula similar.

La ministra ha advertido de que la situación actual puede tener consecuencias para la salud pública. Hasta ahora, según ha explicado, se han detectado pocos casos de infecciones leves, principalmente de carácter gastrointestinal y dermatológico, que relaciona con las condiciones de hacinamiento e insalubridad.

"Lo que nos jugamos es la prevención de la salud pública", ha defendido García.