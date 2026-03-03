El Seprona destapa un caso de corrupción en renovables

La operación desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) por presunta corrupción medioambiental relacionada con certificados de parques eólicos y fotovoltaicos se saldó con seis detenidos, entre ellos un ex Falto cargo del Ministerio de Transición Ecológica y el dueño de la empresa Forestalia. La “Operación Perserte” dejó un balance de doce registros, diez en Madrid y dos en Zaragoza, y seis detenidos. La investigación se centra en los presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La Guardia Civil informó en una nota de prensa de la implicación en esta trama de una persona que ocupó responsabilidades en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al que señaló por haber podido influir de manera irregular en la emisión de determinadas resoluciones ambientales en la provincia de Teruel a cambio de mordidas. Fuentes del caso consultadas confirmaron que el ex alto cargo detenido es Eugenio Domínguez, antiguo subdirector general de Evaluación Ambiental en el Ministerio de Transición Ecológica. También fue arrestado el empresario Fernando Samper, dueño de Forestalia.

La causa tiene su origen en la posible manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos, y apunta a irregularidades y el posible cobro de comisiones. En concreto, el ex alto cargo en Transición Ecológica está siendo investigado por recibir contraprestación económica a cambio de su mediación en la tramitación de estos certificados.

Movimiento de dinero

Para mover ese dinero y ocultar su origen, explicó la Guardia Civil en una nota de prensa, los investigados habrían utilizado varias sociedades interpuestas, contando presuntamente con la intervención de un fedatario público en la formalización de documentación vinculada a las operaciones bajo investigación. En relación con los proyectos objeto de análisis, la investigación examina también si la tramitación ambiental tuvo en cuenta de forma adecuada los posibles efectos sobre el entorno.