El Sindicato de Inquilinas denuncia que el Congreso está "secuestrado por los rentistas" y mantiene la acampada

Manifestantes durante la acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol.

Las portavoces del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río y Valeria Racu, han denunciado este viernes que "España tiene un Congreso secuestrado por rentistas", tras conocer el rechazo de la Cámara a los dos decretos de vivienda aprobados esta semana por el Gobierno, y han asegurado que la acampada de la Puerta del Sol continuará.

"España tiene un Congreso secuestrado por los rentistas, por especuladores, inversores extranjeros y fondos con una derecha que sin ningún tipo de vergüenza está arrodillada ante la especulación", ha reprochado Valeria Racu en declaraciones a los medios frente al Congreso de los Diputados.

Asimismo, Racu ha censurado que los partidos hayan votado, a su juicio, "en contra de los intereses de sus propios votantes" y ha culpado a "las derechas" de ser "las responsables directas" y "culpables" de la crisis de la vivienda por sus "políticas neoliberales". También ha criticado a los grupos de izquierdas por ser "incapaces" de "avanzar en derechos, proteger a la población y solventar el malestar del país".

Por su parte, Alicia del Río ha señalado que, tras el rechazo de los decretos, "se abre ahora mismo" un "nuevo ciclo político" desde "el sindicalismo" y protagonizado "por la gente".

"Ahora empieza la verdadera legislatura de la vivienda que ha fracasado en el Congreso. Por eso, toda la chispa que ha prendido en Sol y todo lo que hemos aprendido estos días que llevamos acampadas desde el sábado continúa", ha reivindicado Del Río.

La acampada continúa

La portavoz ha insistido en que la acampada continuará, aunque ha defendido que la movilización debe trasladarse también a los barrios de las ciudades. Del Río ha remarcado que la protesta trasciende al propio Sindicato de Inquilinas y que, por ello, "seguirá y seguirá".

La organización ha llamado a participar en los distintos actos previstos durante este viernes y en las movilizaciones convocadas durante el fin de semana en diferentes puntos del país. El calendario difundido por el Sindicato incluye varias citas en Madrid:

Viernes 2: concentración en el Congreso de los Diputados durante la votación de los decretos de vivienda.

Viernes 2, a las 20:00 horas: acto público "Llevamos la chispa de Sol a cada rincón de Madrid" , en la carpa del Sindicato en Sol, junto al Oso y el Madroño.

Sábado 3, a las 12:00 horas: manifestación "Hacia la huelga general por la vivienda. Bajada de alquileres al 50% y expropiación de fondos buitre YA".

La programación se enmarca en el objetivo de la organización de extender la movilización más allá de la Puerta del Sol. El Sindicato ya había planteado durante los últimos días la necesidad de avanzar hacia una huelga general por la vivienda, aunque por el momento no ha establecido una fecha concreta para su convocatoria.

Reclaman avanzar hacia una huelga general

"Caminamos a la huelga general con nuestras alianzas del sindicalismo laboral, del movimiento ecologista, del movimiento feminista, de todos los movimientos que desde abajo generamos poder popular", ha afirmado Del Río.

El llamamiento a una huelga general ya había sido planteado por el Sindicato durante la acampada. La organización ha defendido que las movilizaciones deben continuar independientemente de lo ocurrido con los decretos y ha pedido a otras organizaciones sindicales que se sumen a este proceso.

Preguntada por la posibilidad de un desalojo de la acampada, ante las advertencias de la Comunidad de Madrid, Del Río ha criticado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y ha afirmado que "le molesta muchísimo la acampada". En este sentido, le ha preguntado "por qué no quiere que haya vidas estables en la ciudad y en la región de Madrid donde ella gobierna".

El Sindicato de Inquilinas mantiene así la protesta en Sol y plantea una nueva etapa de movilización más allá de la propia acampada, con el foco puesto en los barrios y en la convocatoria de nuevas protestas por el acceso a la vivienda.