El salario mínimo interprofesional (SMI) subirá un 5,3% en 2027, hasta los 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas, frente a los 1.221 euros actuales. El incremento, anunciado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, supone 65 euros más al mes y 910 euros adicionales al año. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes, 17 de noviembre, el nuevo importe, que situará el salario mínimo anual en 18.004 euros.

La subida tendrá efectos desde el 1 de enero de 2027 y busca elevar el suelo salarial para los trabajadores con menores retribuciones. El Ejecutivo también prevé aprobar una nueva deducción en el IRPF para que quienes cobren el SMI sigan sin tributar por este impuesto.

Así quedará el salario mínimo en la nómina

Con el nuevo importe, una persona que trabaje a jornada completa y perciba el salario mínimo cobrará 1.286 euros brutos en cada una de las 14 pagas. Si las dos pagas extraordinarias se prorratean, el sueldo equivaldrá a 1.500,33 euros brutos mensuales en 12 mensualidades.

En términos anuales, la retribución mínima pasará de los 17.094 euros de 2026 a 18.004 euros en 2027. El aumento será de 910 euros brutos al año.

La evolución del SMI refleja el incremento acumulado de los últimos ejercicios. En 2025 se situaba en 1.184 euros mensuales en 14 pagas, mientras que en 2026 alcanzó los 1.221 euros. Con la nueva actualización, el salario mínimo habrá aumentado cerca de un 75% desde 2018, cuando era de 735,90 euros al mes.

A quién afecta la subida

La actualización se aplica a los trabajadores por cuenta ajena cuya retribución se encuentre por debajo del nuevo mínimo legal. La referencia es el salario anual en cómputo global, por lo que las empresas deberán revisar los contratos y las tablas salariales de los convenios para comprobar si alcanzan los 18.004 euros brutos anuales.

Quienes ya perciban una cantidad superior no tendrán necesariamente un incremento por el mero hecho de aprobarse el nuevo SMI. La subida tampoco implica una revisión automática de todos los salarios: afecta directamente a las retribuciones que no llegan al mínimo establecido.

En los contratos a tiempo parcial, el salario mínimo se calcula de forma proporcional a la jornada. También existen cuantías específicas para determinados colectivos. En el caso de los trabajadores eventuales y temporeros contratados por una duración no superior a 120 días con el mismo empleador, el borrador contempla un mínimo de 60,88 euros por jornada legal. Para las empleadas del hogar que trabajan por horas en régimen externo, la referencia prevista es de 10,06 euros por hora efectivamente trabajada.

¿Cómo tributará el nuevo SMI?

Uno de los aspectos que acompaña a la subida es su tratamiento fiscal. El Gobierno ha anunciado que aprobará una nueva deducción en el IRPF para que los perceptores del salario mínimo no tengan que pagar este impuesto por sus rendimientos del trabajo.

La intención es que el aumento llegue íntegro a los trabajadores y no se vea reducido por la tributación. Para ello, el Ejecutivo prevé ampliar el mecanismo aplicado en 2026, cuando se estableció una deducción de hasta 591 euros para los contribuyentes con rendimientos del trabajo de hasta 17.094 euros.

La nueva cuantía y las condiciones concretas de esa deducción deberán quedar recogidas en la correspondiente norma fiscal. Por tanto, habrá que atender a su regulación definitiva para conocer cómo se aplicará en la declaración de la renta.

Cómo se compara España con otros países europeos

La subida situará a España en el grupo de países europeos con salarios mínimos legales más elevados, aunque la comparación entre Estados debe tener en cuenta las diferencias en el número de pagas y en el coste de la vida.

Según los datos de Eurostat correspondientes a enero de 2026, antes de la nueva actualización española, Luxemburgo encabezaba la clasificación con 2.704 euros brutos mensuales, seguido de Irlanda, con 2.391 euros; Alemania, con 2.343; Países Bajos, con 2.295; Bélgica, con 2.112, y Francia, con 1.823 euros.

España figuraba entonces con 1.381 euros mensuales en la estadística armonizada, que convierte los salarios repartidos en 14 pagas en su equivalente en 12 mensualidades. En ese mismo grupo se encontraban países como Eslovenia, Lituania, Polonia, Portugal y Grecia, con importes inferiores.

La comparación también cambia cuando se tiene en cuenta el poder adquisitivo. Eurostat señala que las diferencias entre los salarios mínimos nacionales se reducen al ajustar las cantidades según los niveles de precios de cada país. En esa medición, España se encuentra entre los Estados miembros con un salario mínimo superior a 1.500 unidades de poder adquisitivo.

Además, no todos los países de la Unión Europea cuentan con un salario mínimo fijado por ley. Dinamarca, Italia, Austria, Finlandia y Suecia no disponen de una cuantía nacional de este tipo y establecen los sueldos mínimos principalmente mediante la negociación colectiva.

Una subida sin acuerdo entre sindicatos y patronal

El incremento del 5,3% se sitúa por encima del 4,9% recomendado por la comisión de expertos que asesora al Gobierno, pero por debajo del 7% que reclamaban los sindicatos CCOO y UGT. La patronal CEOE había pedido aplazar la decisión hasta después de las elecciones generales del 29 de noviembre.

La propuesta, por tanto, llega sin un acuerdo formal entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales. Los sindicatos han defendido un aumento mayor y han reclamado que se garantice que las subidas salariales no queden neutralizadas por la absorción de complementos y que se abonen todas las horas trabajadas.

Con la nueva cuantía, el Gobierno pretende elevar el salario mínimo hasta los 18.004 euros anuales y mantener su objetivo de acercarlo al 60% del salario medio, una referencia recogida en la Carta Social Europea.