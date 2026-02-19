Sumar se abre a “nuevas fórmulas de entendimiento” con la izquierda soberanista tras la propuesta de Rufián

La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, se ha mostrado abierta a explorar “nuevas fórmulas de entendimiento” con los partidos de la izquierda soberanista tras la propuesta del portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, de presentar la candidatura con más respaldo electoral en cada circunscripción para frenar a Vox.

“¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas que pensamos lo mismo nos presentemos por el mismo sitio compitiendo por migajas?”, planteó Rufián en un acto compartido con el dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, en el que reflexionaron sobre el futuro de la izquierda alternativa.

En declaraciones al programa ‘La hora de La 1’ de Televisión Española, Hernández valoró la propuesta señalando que, tras escuchar la “música”, ahora toca “terminar de afinar y escribir la letra”. Recordó que en 2016 Unidas Podemos ya conformó una candidatura conjunta de varias fuerzas de izquierdas y que en 2023 la vicepresidenta Yolanda Díaz lideró una lista integrada por quince formaciones, que actualmente constituye un grupo parlamentario confederal en el Congreso.

Hernández admitió que la ley electoral española “penaliza la fragmentación en las provincias pequeñas y medianas”, por lo que considera necesario situar el foco en este “nuevo momento político”. En este sentido, abogó por “explorar y hablar” con la izquierda plurinacional —BNG, Bildu, ERC o Compromís— para dar respuesta a la “demanda e ilusión” generada en los últimos encuentros públicos.

Asimismo, avanzó que IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comuns celebrarán un acto conjunto el sábado 21 de febrero para seguir profundizando en la unidad de las izquierdas. “Tenemos un tiempo precioso hasta que se convoquen las próximas elecciones generales, en el que vamos a trabajar barrio a barrio, calle a calle y municipio a municipio”, aseguró.