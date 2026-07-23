La superficie quemada este año en España cuadriplica a la de 2025

Los incendios forestales han arrasado ya más de 123.000 hectáreas en España desde comienzos de año, según las estimaciones del sistema europeo Copernicus, una superficie que cuadruplica la registrada en el mismo periodo de 2025. La sucesión de grandes incendios durante las últimas semanas ha obligado a movilizar miles de efectivos y ha provocado numerosas evacuaciones, especialmente en Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad de Madrid.

El episodio más grave de la semana ha sido el incendio de La Mierla (Guadalajara), que entró este jueves en fase de estabilización tras convertirse en el mayor desastre forestal registrado en la historia de Castilla-La Mancha. El fuego obligó a desalojar numerosos núcleos de población y movilizó un amplio dispositivo de extinción durante varios días. A este incendio se suman otros de gran magnitud registrados en diferentes puntos del país, que mantienen en alerta a los servicios de emergencias debido a las altas temperaturas, la sequía y las fuertes rachas de viento.

En este contexto, la Comunidad de Madrid afrontó este jueves una jornada especialmente complicada con tres incendios forestales activos. El más importante continúa siendo el declarado el miércoles en Almorox (Toledo), que se extendió al municipio madrileño de Villa del Prado y ha calcinado ya unas 800 hectáreas, de las que unas 600 corresponden a territorio madrileño. Aunque el incendio evolucionó favorablemente durante la mañana y permitió el regreso de parte de los vecinos evacuados en urbanizaciones de Aldea del Fresno, los residentes de la urbanización El Encinar del Alberche permanecen desalojados ante el elevado riesgo de reactivación.

Además, un segundo incendio declarado en Villa del Prado obligó a ordenar la evacuación del entorno de la urbanización Caravan Garden y el confinamiento del resto de la población cercana mediante el sistema ES-Alert. Como consecuencia del fuego permanecen cortadas varias carreteras de la zona, mientras trabajan en la extinción bomberos, agentes forestales y efectivos de la UME.

Un tercer incendio, declarado en San Martín de Valdeiglesias y originado presuntamente por un vehículo incendiado, obligó a confinar de forma preventiva una residencia de mayores y a pedir a los vecinos de varias urbanizaciones que permanecieran en sus viviendas. Posteriormente, Emergencias amplió la alerta y solicitó también a la población de Pelayos de la Presa que se desplazara al casco urbano ante la proximidad de las llamas.

La situación también sigue siendo muy complicada en Burgohondo (Ávila), donde el incendio iniciado el miércoles mantiene un importante potencial de expansión hacia Madrid. Las autoridades ordenaron el confinamiento de los vecinos de Burgohondo, Navaluenga y El Tiemblo, además de evacuar el camping de El Burguillo y varias casas rurales situadas en la Reserva Natural del Valle de Iruelas, uno de los espacios naturales más valiosos de la comunidad de Castilla y León.