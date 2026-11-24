El Tribunal Supremo ha rechazado un recurso contra la utilización de urnas de cartón y mesas específicas en los consulados españoles durante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La resolución se produce en el marco de la controversia judicial sobre el derecho al voto de más de 160.000 personas nacionalizadas mediante la conocida como ley de nietos, cuya participación electoral permanece suspendida cautelarmente salvo que acrediten determinados requisitos.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado la solicitud presentada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y la Lucha Contra la Corrupción, que cuestionaba el uso de mesas específicas y urnas de cartón para recoger votos de personas no inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Sin embargo, el alto tribunal no ha entrado a valorar la idoneidad de estos materiales ni su seguridad. Los magistrados consideran que la reclamación debe dirigirse a la Junta Electoral Central (JEC), al tratarse del organismo competente para resolverla.

El hecho se ha puesto en el foco tras una publicación de El Mundo en el que se pueden ver este topo de urnas.

El Supremo remite a la Junta Electoral Central la decisión sobre las urnas

En su resolución, recogida por Europa Press, el Supremo señala que la petición de la asociación corresponde al ámbito de competencias de la administración electoral.

Por tanto, la desestimación del recurso no supone una autorización judicial expresa de las urnas de cartón, sino que el tribunal considera que debe ser la Junta Electoral Central quien examine la cuestión.

La controversia se produce en un contexto especialmente sensible para el voto exterior, después de que el Supremo acordase suspender cautelarmente el derecho al voto de determinadas personas que obtuvieron la nacionalidad española mediante una disposición de la Ley de Memoria Democrática.

Más de 160.000 nacionalizados por la ley de nietos tienen el voto suspendido

El alto tribunal ya había ordenado a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral garantizar que 163.355 nacionalizados por la ley de nietos no figurasen como electores en los comicios del 29 de noviembre, salvo que acreditasen documentalmente su condición de descendientes de exiliados.

La suspensión afecta tanto al censo de españoles residentes en el extranjero como al de residentes en España. No obstante, 901 personas habían presentado ya una certificación consular, por lo que quedaban exceptuadas de la medida. El Supremo también permite que otras personas aporten esa documentación antes de la votación para poder participar en las elecciones.

De este modo, la suspensión afectaba inicialmente a 162.454 personas, una cifra que podría disminuir con la presentación de nuevas certificaciones. La cuestión de fondo continúa pendiente de resolución judicial, por lo que las restricciones acordadas hasta ahora tienen carácter cautelar.